Entriamo nel favoloso mondo di Tik Tok per scoprire alcuni dei profili modaioli da seguire per lasciarsi ispirare!

Attenzione: il contenuto che vi stiamo per mostrare può creare un alto tasso di dipendenza.

Si perché oggi si parla di Tik Tok, il social media virale che ha conquistato mezzo mondo e che, durante l’isolamento da lockdown, ha convertito anche i più scettici e reticenti.

*** Tik Tok: cos'è e come funziona la nuova app che tutti amano ***

Questa piattaforma made in China su cui girare, editare e condividere video dalla durata di 15 o 60 secondi, offre contenuti di ogni tipo: dagli sketch comici, ai tutorial, per finire con sfide e duetti a passo di danza.

*** Tik Tok: 10 profili da followare subito ***

Ma che social media sarebbe senza moda e condivisione di look inspo? Nonostante gli outfit più indossati nei Tik Tok video siano quelli comodi e adatti a balletti e mosse scattanti, (vedi i crop top e jogger di Charli D’Amelio e Haliley Bieber), il fashion system è approdato sul social network inventando nuovi modi di esprimersi e fare marketing.

Allora via a panoramiche del walking closet, tutorial su come abbinare un pezzo must e proposte di look a ritmo di musica.

Che ne dite di scoprire insieme a noi i profili più modaioli di Tik Tok da seguire assolutamente?

1) I profili fashion di Tik Tok: Young Emperors

(Credits: Tik Tok)

Il duo francese si definisce "matching couple" e sono stilosissimi grazie a outfit sempre abbinati e divertenti.

2) I profili fashion di Tik Tok: Camila Coelho

(Credits: Tik Tok)

L'influencer latino americana pubblica video "danzanti" in cui compone outfit all'ultimo grido!

3) I profili fashion di Tik Tok: Taylor Hage

(Credits: Tik Tok)

Dice che sta solo "sperimentando" Tik Tok ma ha già quasi un milione di follower grazie ai suoi outfit freschi e consigli su come comporli.

4) I profili fashion di Tik Tok: Leonie Hanne

(Credits: Tik Tok)

Leonie Hanne ha scoperto il social media con la quarantena e non lo ha più lasciato! Seguitela per scoprire i suoi outfit colorati e all'ultimo grido!

5) I profili fashion di Tik Tok: Olivier Rousteing

(Credits: Tik Tok)

Il creative director di Balmain mostra su Tik Tok tanti dietro le quinte e spunti creativi!

6) I profili fashion di Tik Tok: Thassia Naves

(Credits: Tik Tok)

Tutto ciò che va di moda al momento lo trovate sul profilo di Thassia Naves!

7) I profili fashion di Tik Tok: Jacquemus

(Credits: Tik Tok)

Il brand più desiderato del momento è approdato su Tik Tok pubblicando video divertenti che svelano retroscena di sfilata e i pezzi signature della maison!

8) I profili fashion di Tik Tok: Delaney Childs

(Credits: Tik Tok)

Sul profilo di Delaney Childs troverete infinite proposte di outfit street style davvero cool!

9) I profili fashion di Tik Tok: Roan McLean

(Credits: Tik Tok)

Look romantici e alla portata di tutti sul profilo di Roan McLean.

10) I profili fashion di Tik Tok: Song of Style

(Credits: Tik Tok)

Tutti gli accessori da avere li trovate sul profilo di Aimee Song.

11) I profili fashion di Tik Tok: Ele Petrella

(Credits: Tik Tok)

Questa TikToker italiana vi darà tanti spunti facili e veloci!

12) I profili fashion di Tik Tok: Chiara Monteleone

(Credits: Chiara Monteleone)

Chiara Monteleone vi darà tanti suggerimenti: da come mettervi in posa a come abbinare dei pezzi statement quest'estate! Pronte?

13) I profili fashion di Tik Tok: Irene Colzi

(Credits: Tik Tok)

Sul profilo di Irene Colzi troverete mini tutorial diretti e immediati per sfruttare al meglio il vostro armadio e creare abbinamenti da urlo!

14) I profili fashion di Tik Tok: GloJoined

(Credits: Tik Tok)

Happy vibes e tanti colori sul profilo di questa TikToker italiana che farà strada!

15) I profili fashion di Tik Tok: Brittany Xavier

(Credits: Tik Tok)

Sul suo profilo di Tik Tok, Brittany svela tanti abbinamenti "mommy and me", accessori must e piccoli segreti!