Il tennis style ha ufficialmente contagiato la moda: che il tiro sia dritto o rovescio, l'importante è che sia firmatissimo

Tra Europei di calcio e tornei in giro per il mondo, l’estate 2021 è più sportiva e active che mai.

Il fascino dello stile atletico non poteva che influenzare anche i trend SS21 che pullulano di capi e accessori ispirati al mondo del tennis ma da sfoggiare soprattutto fuori dal campo. L’uniforme da campionessa di uno degli sport più amati e antichi di sempre sarà il vostro go to per elevare lo street style, rimanendo comfy e super chic. Perché noi fashioniste lo sappiamo, la partita più importante si gioca a colpi di outfit. Scoprite la tennis edit di Grazia.it più bella di sempre!

(Credits: Lacoste)

Comoda come un top e chic come una camicetta, la polo è la maglietta da tennis per eccellenza. Lo sapevate che fu inventata da René Lacoste nel 1920? Possedere una polo Lacoste è un must per sportive e fashioniste, per questo non potete lasciarvi scappare questa proposta multicolore, da abbinare con denim bianchi o con mini skirt a pieghe per un total look da gioco. #DurableElegance

(Credits: Tory Sport)

Nata da poco, la linea sportiva di Tory Burch, Tory Sport, è già un must per le sportive che non vogliono rinunciare allo stile per nulla al mondo. La collezione offre capi essenziali pensati per Yoga e palestra fino ai più tecnici e ricercati per golf e tennis. Noi ci siamo innamorate della giacca "da riscaldamento" bianca e nera dai richiami retrò. #OnlineExclusive

(Credits: Marysia Sport)

Rigorosamente made in Italy, Marysia è un luxury brand conosciuto per i costumi sagomati, dettaglio questo, che ora caratterizza anche la linea sport. Il mini abito da tennis bianco, disponibile su Net-a-Porter, è una chicca per le appassionate di tennis che non rinunciano alla femminilità. #Smerlato

(Credits: Bershka)

Un super trend da indossare quest'estate sono le mini a pieghe in tutti i colori. La proposta di Bershka, disponibile su Zalando, è in giallo limone, perfetta da abbinare con cropped top o polo e sneakers sorbetto ai piedi. #BershkaStyle

(Credits: Zalando)

Adidas Originals ha lanciato una capsule interamente dedicata al tennis, in vendita su Asos e Zalando, che sta andando letteralmente sold-out. In gallery vi proponiamo questo mini abito color cipria, per le campionesse che sfidano il campo con femminilità, romanticismo e un pizzico di autoironia. #TennisLuxe

(Credits: American Eagle)

Anche il brand di leisurewear American Eagle propone la sua versione di gonnellina a pieghe, questa volta in azzurro pastello e un po' più lunga. #AEDressedAgain

(Credits: L'Etoile)

Anche se il nome potrebbe portarci in Francia, L'Etoile Sport è un marchio americano che realizza capi e accessori tanto tecnici quanto glam. Vedere per credere con questa gonnellina goffrata che sembra uscita da una collezione alta moda. #FashionablePerformance

(Credits: Years of Ours)

Il top color bon bon di Years of Ours è multiuso: perfetto su gonnellina, pantaloncini o yoga pants. We love it! #AthleticApparel

(Credits: Tommy Hilfiger)

Negli iconici e riconoscibili colori blu, bianco e rosso, la mini liscia di Tommy Hilfiger si presta a bellissimi abbinamenti sportivi e da tempo libero. #TommyLove

(Credits: Björn Borg)

Anche se lo stile tennis è fatto di colori chiari, l'abito in lycra di Björn Borg, marchio lanciato dal famoso ex tennista svedese, fa uno strappo alla regola con un blue logato da giocatrice professionale. #ZalandoExclusive

(Credits: Polo Ralph Lauren)

L'anima sportiva di Polo Ralph Lauren si percepisce da questo top con scritte da veri appassionati di tennis. #VeryRalph

(Credits: Gucci)

Con le sue tante capsule speciali, Gucci non poteva mancare all'appello delle tennis edit dell'estate. Noi vi proponiamo queste sneakers easy-chic dal sapore vintage ma sul sito e nei negozi potrete apprezzare l'intera collezione dedicata allo sport del momento. #GucciTennis1977

(Credits: Moncler)

Altra polo, altra corsa. Il gigante Moncler, conosciuto principalmente per abbigliamento da temperature sotto zero, ha realizzato una collezione PE 21 che strizza l'occhio al tennis, come questa polo rosa baby con bordi a contrasto. #LuxuryPolo

(Credits: Perfect Moment)

Proprio come Moncler, Perfect Moment è un marchio di luxury activewear invernale, che per l'estate 21 ha fatto un'eccezione alla regola con una collezione tennis style come dimostra questa gonnellina svolazzante con il logo del brand. #PerfectSkirt

(Credits: Nike)

Per muoversi bene sul campo da gioco e non solo, sono necessarie delle sneakers cool e tecniche al punto giusto, come queste Court Legacy di Nike. In vendita su Zalando Italia. #ZalandoSport