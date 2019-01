Focus sui trend e le novità per la prossima stagione fredda dalle ultime sfilate moda uomo



C’è il ritorno all’eleganza - intesa nella sua accezione più classica e formale - ma anche la voglia di sperimentare, mescolando generi e stili; il desiderio di un’autenticità che rifugga gli stereotipi e la ricerca di una contemporaneità “funzionale”, in grado di coniugare estetica e praticità.

Più che di trend, si potrebbe (quasi) parlare di correnti di pensiero analizzando le sfilate che, da Milano a Parigi, hanno delineato il guardaroba maschile per l’autunno-inverno 2019/20. Un guardaroba che abbandona i vecchi diktat in nome di uno stile sempre più contaminato e personale, dove i capi senza tempo si rinnovano nelle proporzioni e si mescolano senza remore stilistiche al denim, ai filati pregiati della maglieria e a pezzi più tecnici rubati al mondo degli sport all’aria aperta.

Quali sono dunque i pezzi chiave dell'abbigliamento maschile per il prossimo autunno inverno? Li abbiamo selezionati per voi, facendo il punto sui must e sulle tendenze-chiave della prossima stagione fredda.







Cappotti

Dall’inimitabile camel coat al doppiopetto “ibrido” dall'anima high tech, i cappotti restano indubbiamente tra i pezzi chiave della stagione fredda. Le proposte più innovative arrivano da Prada - che rivisita il trench coat attraverso l’iconico nylon - e da Emporio Armani che ne propone alcune versioni in ecopelliccia.





Tendenze moda uomo AI 2019: Cappotti Prada

Emporio Armani

Ermenegildo Zegna

Jil Sander

Massimo Alba

Stella McCartney

Stella McCartney

Sunnei

Valentino

Completi da uomo

Tempo di grandi ritorni per gli abiti sartoriali. Lo dimostrano le proposte viste in passerella e lo conferma anche Lyst, il motore di ricerca leader nel mondo della moda che ha analizzato il comportamento online di oltre 5 milioni di utenti, rivelando come i completi tailored siano tra i capi più ricercati del momento. A farla da padrone sono le grandi maison italiane come Dolce&Gabbana che - non a caso - ne ha fatto il leitmotiv della collezione autunno-inverno 2019/20.





Tendenze moda uomo AI 2019: Completi da uomo Dolce&Gabbana

Bed J.W. Ford

N°21

Berluti

Celine

Bed J.W. Ford

Efisio Marras for LBM1911

M1992

Maglioni e cardigan

Applicazioni, ricami, motivi geometrici, lettere, righe: la maglieria diventa un territorio sperimentale che esplora le molteplici sfaccettature dello stile maschile. Ci sono i cardigan di Fendi a trama gessata che “ammorbidiscono” l’office look e gli estrosi pull con trame grafiche e coloratissime di Marni e Kenzo. Se preferite qualcosa di più sobrio, andate sul classico scegliendo una delle tante proposte marinière viste in passerella.





Tendenze moda uomo AI 2019: Maglioni e cardigan Marni

Fendi

Celine

Prada

Isabel Benenato

Kenzo

Loewe

Maison Kitsuné

Pantaloni

L’autunno-inverno 2019/20 abbandona gli skinny pants in favore di modelli dalla vestibilità più comoda. Un trend anticipato da Pitti Uomo e avvalorato anche dalle fashion week di Londra, Milano e Parigi. Ne sono una prova le versioni baggy lanciate da Versace, Dior e Stella McCartney.





Tendenze moda uomo AI 2019: Pantaloni Versace

Marni

Bed J.W. Ford

Daks

Dior

Maison Kitsuné

Stella McCartney

Scarpe da uomo

Stivaletti, anfibi, stringate, ma soprattutto sneakers. Queste ultime rimangono il chiodo fisso degli stilisti nonché uno degli acquisti maschili più frequenti (basti pensare che secondo l’analisi di Lyst, la spesa media relativa a questo tipo di calzature è aumentata del 110%), perfetta incarnazione del fenomeno ormai inarrestabile del luxury streetwear. Tra i modelli da segnalare, quelli di Versace, Y-3 ed Emporio Armani.





Tendenze moda uomo AI 2019: Scarpe da uomo Y-3

Balmain

Daks

Emporio Armani

Dries Van Noten

Ermenegildo Zegna

Fendi

Versace

Versace

Yohji Yamamoto

Borse da uomo

Da un lato c’è il marsupio, accessorio simbolo dell’ondata revival che ha investito le ultime stagioni. Dall’altra ci sono zaini, borse a mano e piccole tracolle (come la celebre Baguette di Fendi, declinata anche al maschile in versione tecnica). A legarli è un unico diktat, all’insegna della praticità.





Tendenze moda uomo AI 2019: Borse da uomo Ermenegildo Zegna

Dior

Louis Vuitton

Stella McCartney

Fendi

Dior

Fendi

Hunting World

Stella McCartney

United Standard

Military style

Tra stampe camouflage e completi in stile Marines, la Military mania invaderà - è proprio il caso di dirlo - il guardaroba autunnale. Tra le declinazioni più inaspettate ci sono quelle in chiave sartoriale di Ermenegildo Zegna e Miaoran, contrapposte ai bomber dal gusto sportivo che portano la firma di Marcelo Burlon e Philipp Plein.





Tendenze moda uomo AI 2019: Military Style John Richmond

Ermenegildo Zegna

Marcelo Burlon

Miaoran

Philipp Plein

Prada

Stella McCartney

Denim

Immancabile e insostituibile, il denim riscopre un certo gusto retrò, con jeans slavati e ampi che sembrano usciti da pellicole di culto degli anni ‘80. Ad attualizzarne il mood è l’eclettico mix & match tra pezzi formali ed elementi rubati allo street style, come insegnano Off White e Balmain.





Tendenze moda uomo AI 2019: Denim Off-White

Versace

Aspesi

Balmain

Celine

Dondup

Marcelo Burlon

Motivo check

Una certezza assoluta che stagione dopo stagione si rinnova senza mai annoiare. Il motivo check torna ad aggiungere un po’ del suo intrinseco fascino british ai look più cool del prossimo inverno, contaminando giacche, pantaloni e camicie. La palette cromatica è variegata quanto il concept alla base di ogni collezione: la campagna inglese per Daks, il movimento punk per Efisio Marras e la sua collezione capsula per LBM1911, gli anni ‘60 dei Beatles per Stella McCartney.





Tendenze moda uomo AI 2019: Motivo check Daks

Efisio Marras for LBM1911

Aspesi

Dolce&Gabbana

Dondup

M1992

Stella McCartney

Pelle

C’era una volta la giacca di pelle. E c’è ancora. La novità è che a farle compagnia arrivano soprabiti e completi - ma anche pantaloni e camicie - nello stesso materiale. E se Berluti, Celine e Jil Sander puntano sul total look, Acne Studios e N.21 (solo per citarne alcuni) giocano con le texture, accostando la pelle alla maglieria o ai classici tessuti dell’abbigliamento maschile.





Tendenze moda uomo AI 2019: Pelle Celine

Marni

Acne Studios

Berluti

Billionaire

Dior

Jil Sander

N°21

