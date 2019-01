Dai nuovi trend agli eventi più cool, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento fiorentino dedicato alla moda uomo

Firenze Caput Mundi. Pitti Uomo ha acceso ancora una volta i riflettori sul capoluogo toscano (ri)confermandosi l’evento di riferimento a livello globale per la moda maschile e le nuove tendenze del menswear.

Più che un salone, un vero e proprio contenitore di novità, idee e trend, come suggerisce il tema guida scelto per questa edizione - la numero 95 - ovvero “The Pitti Box”. A scandire le proposte degli oltre 1200 brand ospitati a Fortezza da Basso, sono state infatti una serie di “box” pensate per raccontare le nuove e molteplici identità della moda uomo.





A partire da quella più “urban”, votata alla funzionalità e al design, dove a farla da padrone sono i tessuti tecnici e altamente performanti presi in prestito dal mondo dello sport, insieme a tanto colore e a dettagli luxury.

La parola d’ordine è - senza ombra di dubbio - contemporaneità, anche quando si parla di classico, o meglio, di nuovo classico. Perfino le giacche e i completi sartoriali si fanno interpreti di un’evoluzione dello stile in cui modernità e tradizione sembrano convivere perfettamente.

Un concetto ricorrente anche negli accessori - dalle sneakers agli zaini - dove lavorazioni sempre più all’avanguardia incontrano linee e volumi che strizzano l’occhio al passato.

Per sapere tutto, ma proprio tutto sulle tendenze moda uomo per il prossimo anno viste a Pitti 95 non vi resta che sfogliare le nostre gallery. Scopritele con noi!







Giacche e piumini

Immancabili per la stagione fredda, i capispalla si evolvono per coniugare funzionalità e stile, grazie a una continua ricerca mirata a rendere incredibilmente performanti anche i tessuti e i materiali più tradizionali del guardaroba maschile. Le proposte spaziano dai piumini - veri gioielli di ingegneria sartoriale, come quelli di Herno - ai giubbotti in pelle imbottiti, fino ai cappotti mono e doppiopetto, reinventati attraverso innovative lavorazioni.







Tendenze Pitti 95: Giacche e piumini SAVE THE DUCK Piumino animal-friendly senza piuma d'oca realizzato con tecnologie innovative in chiave outdoor.

Credits: Courtesy of Press Office



WOOLRICH Comfort, performance e versatilità per la muntain jacket con tasche e cappuccio.

Credits: Courtesy of Press Office



BLAUER Giacca in pelle imbottita in piuma e in ovatta, adatta anche alle temperature più rigide.

Credits: Courtesy of Press Office



DIEGO M Giacca in suede con zip e profili in pelle.

Credits: Courtesy of Press Office

COLMAR Strizza l'occhio ai mitici anni '70 il piumino lucido con polsini e bordi in costina.

Credits: Courtesy of Press Office

CRUCIANI Cappoto sartoriale in maglia.

Credits: Courtesy of Press Office



HERNO Tenologie all'avanguardia e tessuti performanti per questo capospalla della linea Herno Laminar Sartorial Engineering.

Credits: Courtesy of Press Office

K-WAY Anorak con maniche raglan e cappuccio realizzato in Nylon Ripstop, idrorepellente, impermeabile e antivento.

Credits: Courtesy of Press Office

MACKAGE Piumino in tessuto tecnico ultra-light.

Credits: Courtesy of Press Office



PARAJUMPERS Piumino Outstanding realizzato nello speciale tessuto Ventile® in 100% cotone caratterizzato da fibre che da bagnate aumentano di volume, garantendo eccellente protezione in caso di pioggia.

Credits: Courtesy of Press Office

SEVENTY Giacca realizzata con tessuti tecnici giapponesi e italiani e imbottita in piuma.

Credits: Courtesy of Press Office

ROY ROGER'S Bomber “varsity” in denim con maniche in pelle.

Credits: Courtesy of Press Office



TAGLIATORE Cappotto sfoderato e destrutturato in velluto rocciatore di cotone, doppiopetto 6 bottoni con martingala e tasche a filetti con pattina.

Credits: Courtesy of Press Office

/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Completi da uomo

Formale sì, ma con un tocco unconventional. Questo il tratto comune dei completi per il prossimo inverno che, dalla progettazione allo styling, rivelano un lato inedito grazie a dettagli volutamente esagerati - come i maxi revers degli abiti firmati dal designer belga Glenn Martens per Y/PROJECT - e accostamenti inaspettati eppure riuscitissimi, come il dolcevita a righe da indossare al posto della camicia con il classico 3 pezzi.







Tendenze Pitti 95: Completi da uomo BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Courtesy of Press Office

Y/PROJECT

Credits: Giovanni Giannoni

BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Courtesy of Press Office



MALCOM ITALY

Credits: Courtesy of Press Office

LUIGI BIANCHI MANTOVA

Credits: Courtesy of Press Office

MANUEL RITZ

Credits: Courtesy of Press Office



PAOLONI

Credits: Courtesy of Press Office

Z ZEGNA

Credits: Courtesy of Press Office

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Maglieria e felpe

Quando le temperature si abbassano drasticamente, la maglieria diventa un must irrinunciabile, soprattutto se si tratta di filati pregiati come cashmere e mohair, messi in risalto dall’assoluta semplicità delle linee e dei motivi proposti. Accanto a cardigan e pullover, non mancano le felpe, divenute un vero e proprio capo feticcio delle ultime stagioni. La più cool? Quella di Kappa, con inserti in raso all logo sulle maniche.







Tendenze Pitti 95: Maglieria e felpe CRUCIANI

Credits: Courtesy of Press Office

AMERICAN VINTAGE

Credits: Courtesy of Press Office

BROOKSFIELD

Credits: Courtesy of Press Office



BROOKSFIELD

Credits: Courtesy of Press Office

BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Courtesy of Press Office

CRUCIANI

Credits: Courtesy of Press Office



DIADORA

Credits: Courtesy of Press Office

KAPPA

Credits: Courtesy of Press Office

K-WAY

Credits: Courtesy of Press Office



TIMBERLAND x CHRISTOPHER RÆBURN

Credits: Courtesy of Press Office

SSEINSE

Credits: Courtesy of Press Office

SSEINSE

Credits: Courtesy of Press Office



SUN68

Credits: Courtesy of Press Office

AMERICAN VINTAGE

Credits: Courtesy of Press Office

LA MARTINA

Credits: Courtesy of Press Office



/ 15 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Pantaloni

Addio skinny pants! Dai chinos ai pantaloni sartoriali, l’autunno inverno 2019-20 riscopre il gusto per le linee più comode e rilassate, declinate negli immancabili tessuti maschili come nei materiali più tecnici. Unica eccezione, il denim che, pur guardando al passato nelle linee e nelle nuance, è realizzato con materiali innovativi ed ecosostenibili.







Tendenze Pitti 95: Pantaloni P PAOLONI Pantaloni chino con doppia pince dalla vestibilità baggy in tessuto pied de poule in pura lana ritorta.

Credits: Courtesy of Press Office

BERWICH Pantaloni a quadri con risvolto.

Credits: Courtesy of Press Office

MALCOM ITALY Pantaloni in tessuto effetto rilievo.

Credits: Courtesy of Press Office



P PAOLONI Pantaloni chino in gabardina di cotone.

Credits: Courtesy of Press Office

MALCOM ITALY Pantaloni a quadretti con piega centrale.

Credits: Courtesy of Press Office

P PAOLONI Pantaloni in jersey jacquard.

Credits: Courtesy of Press Office



P PAOLONI Pantaloni in gabardina di cotone.

Credits: Courtesy of Press Office

VIGANÒ Pantaloni con risvolto.

Credits: Courtesy of Press Office

RIFLE Pantaloni in velluto a coste con pinces.

Credits: Courtesy of Press Office



ROY ROGER'S Jeans della collezione ISKO EARTH FITTM, realizzata con un bassissimo impatto ambientale e con materiali innovativi tra cui il cotone organico, il cotone riciclato da scarti di produzione e il poliestere riciclato post-consumo da bottiglie in PET.

Credits: Courtesy of Press Office

TRAIANO MILANO Pantaloni dalla vestibilià rilassata con coulisse in vita.

Credits: Courtesy of Press Office

VIGANÒ Pantaloni con risvolto.

Credits: Courtesy of Press Office



/ 12 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Scarpe da uomo

Stivaletti che si credono stringate, mocassini dall’animo trasformista, anfibi con inserti in tessuto: anche le scarpe da uomo non sembrano essere immuni al processo di ibridazione fra tradizione e modernità che ha rappresentato il fil rouge di questa edizione di Pitti Uomo. Il risultato? Decisamente cool!







Tendenze Pitti 95: Scarpe da uomo MORESCHI Stivaletti in pelle "distressed" effetto vintage.

Credits: Courtesy of Press Office

LUMBERJACK Suola Vibram full grip e tecnologia waterproof per questo stivaletto in pelle.

Credits: Courtesy of Press Office

FRATELLI ROSSETTI Mocassini con grafica Tartan dipinti a mano attraverso la tecnica “Toledo Exclusive” che consiste nel colorare la pelle naturale attraverso pennellate che seguono le linee tracciate su telaio.

Credits: Courtesy of Press Office



SUPERGA Stivaletto con tomaia in cotone impermeabile e dettagli in pelle effetto scamosciato.

Credits: Courtesy of Press Office

ANTICA CUOIERIA Stringata in pelle con suola ultraleggera.

Credits: Courtesy of Press Office

ANTICA CUOIERIA Stivaletto in pelle con suola ultraleggera.

Credits: Courtesy of Press Office



ANTICA CUOIERIA Stivaletto in pelle impunturata effetto used.

Credits: Courtesy of Press Office

MORESCHI Stringate in pelle con piccole borchie.

Credits: Courtesy of Press Office

WOOLRICH Stivaletto in pelle con inserto in tessuto e shank in plastica che ricorda la forma di una montagna donando stabilità al tallone.

Credits: Courtesy of Press Office



/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Borse da uomo

Imprescindibili per affrontare la quotidianità con stile, le borse da uomo sono state le protagoniste assolute tra gli accessori: borse porta documenti in cuoio, zaini dal gusto vintage oppure high tech (quelli di Piquadro, ad esempio, sono dotati dotati di tecnologia BAGMOTIC che consente persino di visionare il contenuto della borsa via app o di controllare la qualità dell’aria), sacche e marsupi pensati per accompagnarci in ogni momento della giornata.







Tendenze Pitti 95: Borse da uomo THE BRIDGE Portadocumenti della linea Bufalini in cuoio vegetale naturale.

Credits: Courtesy of Press Office

BIANCI E NARDI 1946 Fa parte della capsule STIL_NOVO 2020 la borsa a mano in vacchetta conciata al vegetale e tasca frontale in puro cashmere.



THE BRIDGE Zaino della linea Cellini con apertura sul retro (che facilita l’inserimento del pc o dell’ipad) e tasche laterali.

Credits: Courtesy of Press Office



CAMPOMAGGI Cartella in vacchetta semilucida spazzolata a mano.

Credits: Courtesy of Press Office

CAMPOMAGGI Zaino con manici e spallacci realizzati con tracolle militari originali.

Credits: Courtesy of Press Office

TIMBERLAND x CHRISTOPHER RÆBURN Zaino realizzato con materiali riciclati e organici.

Credits: Courtesy of Press Office



DORIA 1905 Sacca OCEAN realizzata attraverso un mix di materiale spalmato e vellutato al tatto, pelle nappata impermeabile e camoscio.

Credits: Courtesy of Press Office

PIQUADRO Zaino dal piglio sportivo dotato di tecnologia BAGMOTIC, che consente di connetteRe via Bluetooth lo smartphone (o lo smartwatch), svolgenDo diverse funzioni, come quella di geolocalizzazione (utile in caso di furto o smarrimento della borsa), l'inventory system - che permette di controllare rapidamente il contenuto della borsa o del trolley senza possibilità di errore - e l’air pollution detector che conSente di rilevare i valori di inquinamento dell'aria.

Credits: Courtesy of Press Office

GUM DESIGN Borsa unisex in Canvas water-resistant con dettagli in gomma, zip in plastica e maxi etichetta descrittiva.

Credits: Courtesy of Press Office



SERAPIAN Zaino della linea Mosaico, con inserti in nappa intrecciata a mano.

Credits: Courtesy of Press Office

SERAPIAN Marsupio della linea Mosaico, con inserti in nappa intrecciata a mano.

Credits: Courtesy of Press Office

GUCCI Shopper con stampe in bianco e nero dell'artista MP5 ispirate all'antico testo cinese I Ching. In vendita da Gucci Garden.

Credits: Courtesy of Press Office



/ 12 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Sneakers

La nostra rassegna sulle prossime tendenze moda uomo non può non includere le sneakers. Gli appassionati del genere potranno davvero sbizzarrirsi tra rivistazioni dei “modelli da tennis”, chunky sneakers e proposte iper tecnologiche come la Trigenic III di Clarks Originals, che attraverso scanalature flessibili nella suola ricrea la sensazione di camminare a piedi nudi.



Tendenze Pitti 95: Sneakers SUPERGA Sneaker 2730 con tomaia in suede, dettagli in nappa, punta e suola in gomma naturale vulcanizzata.

Credits: Courtesy of Press Office

D.A.T.E. Sneaker FUGA con suola rialzata, ispirata al concetto di freestyle del mondo hip hop, in cui inserti complementari in morbida pelle nabuk dall’effetto polveroso, pelle liscia e tecnico mesh si mescolano come in una jam session musicale, creando un mix assolutamente inaspettato e d’impatto.

Credits: Courtesy of Press Office

ATLANTIC STARS Sneaker ANTARES con tomaia in nylon tecnico e rinforzi in vitello scamosciato, fodera in pelle e materiale tecnico traspirante.

Credits: Courtesy of Press Office



CLARKS Scarpa Trigenic III, che permette una maggiore mobilità nella parte anteriore del piede, grazie a scanalature flessibili nella suola disaccoppiata in 3 parti e ricrea la sensazione di camminare a piedi nudi.

Credits: Courtesy of Press Office

LUMBERJACK Scarpa da running della linea Hype perfetta per la vita metropolitana grazie al conunubio perfetto tra performance e moda.

Credits: Courtesy of Press Office

DIADORA HERITAGE Dna sportivo e animo street per il modello "Rave" in pelle pieno fiore e suede premium con calzetta in neoprene. La suola, d’ispirazione trail-running anni '90, riprende i battistrada tipicamente utilizzati per terreni scoscesi mentre i lacci rimandano a quelli utilizzati per gli scarponi da montagna.

Credits: Courtesy of Press Office



PLAYGROUND Suola effetto vintage e lacci custmizzati per la sneaker ispirata al mondo dello sketeboarding.

Credits: Courtesy of Press Office

MOA MASTER OF ARTS Mood futurista per questa scarpa da running proposta in un'eclettica combinazione di materali e colori differenti, caratterzzata dalla suola in Phyloon ultralight.

Credits: Courtesy of Press Office

WOOLRICH Sneaker con suola in gomma e lacci circolari che richiamano il mondo outdoor.

Credits: Courtesy of Press Office



PONY L'iconica sneaker Slum Dunk nata negli anni '70 come scarpa da basket, viene reinterpretata in chiave dandy attraverso il motivo tartan.

Credits: Courtesy of Press Office

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Pitti 95: le tendenze moda donna

Durante questa 95esima edizione di Pitti Uomo non sono mancate - come di consueto - le proposte e le anticipazioni dedicate alla moda donna. Tra i pezzi da tenere d’occhio ci sono indubbiamente i capispalla - dai bomber in stile 70s ai cappotti oversize - oltre ai mitici Moon Boot e ai cappelli ripiegabili dall’animo globetrotter di Doria 1905.







Pitti Uomo 95: le tendenze moda donna MANUEL RITZ

Credits: Courtesy of Press Office

DORIA 1905

Credits: Courtesy of Press Office

BARTS

Credits: Courtesy of Press Office



BE POSITIVE

Credits: Courtesy of Press Office



MATTEO BIGLIARDI

Credits: Courtesy of Press Office



BARTS

Credits: Courtesy of Press Office



COLMAR

Credits: Courtesy of Press Office



MOON BOOT

Credits: Francesco Guazzelli



Y/PROJECT

Credits: Giovanni Giannoni





GANT

Credits: Courtesy of Press Office

Y/PROJECT

Credits: Giovanni Giannoni



LUMBERJACK

Credits: Courtesy of Press Office



MANUEL RITZ

Credits: Courtesy of Press Office

TIMBERLAND x CHRISTOPHER RÆBURN

Credits: Courtesy of Press Office

/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Pitti 95: gli eventi e le novità

Sono stati tantissimi gli eventi che hanno animato la tre giorni dedicata allo stile maschile, tra progetti speciali - come il nuovo allestimento espositivo degli spazi del Gucci Garden curato da artisti d’eccezione - talk, anniversari (due su tutti: quello di Diadora, che spegne le sue prime 70 candeline e festeggia con l’esposizione "It Plays Something Else" e quello di Moon Boot che celebra i suoi primi 50 anni con un’edizione limitata svelata in anteprima), party esclusivi e installazioni.







Pitti Uomo 95: gli eventi e le novità WOOLRICH La Sala Ottagonale è stata il set dell'evento-performance scelto da Woolrich per far conoscere a 360° il proprio universo stilistico.

Credits: Francesco Guazzelli



LEVI'S Il brand ha celebrato il ritorno leggendario di Levi’s® Engineered Jeans™, l’iconico “Twisted Jeans” lanciato nel 1999, con un’installazione immersiva che ha coinvolto gli ospiti attraverso proiezioni a effetto tridmensionale. La riedizione dei jeans targata 2019 rimane fedele al concept originale, ma ne massimizza le performance grazie alla tecnologia knit 3D e al tessuto quadrielastico.

Credits: Courtesy of Press Office

MORESCHI Il marchio di calzature ha sublimato il fascino "on the road" della collezione 2019-20 ospitando un tatuatore che ha inciso "live" bracciali di pelle in stile biker.

Credits: Courtesy of Press Office



DIADORA Il brand ha celebrato i suoi primi 70 anni con l’esposizione "It Plays Something Else". Curata da Davide Giannella, la mostra è stata concepita attorno all’idea di velocità come elemento comune ad ognuno degli sport di cui l’azienda è stata protagonista negli ultimi settant’anni e ha coinvolto gli artisti Ducati Monroe (Diego Perrone e Andrea Sala), Maisie Cousins, Gabber Eleganza, Invernomuto e Patrick Tuttofuoco. Personalità diverse, chiamate a rappresentare attraverso linguaggi espressivi altrettanto differenti la complessità e le infinite sfaccettature del mondo contemporaneo.

Credits: Courtesy of Press Office

MOON BOOT Lo storico marchio italiano ha festeggiato mezzo secolo con un progetto-evento che ha ripreso il tema del primo sbarco sulla Luna, l’avvenimento che 50 anni fa ha ispirato Giancarlo Zanatta - giovane imprenditore e produttore di scarponi di Montebelluna - nell'ideazione di quello che sarebbe diventato un grande successo del settore calzaturiero.

Credits: AKAstudio - collective



GUCCI In occasione di Pitti Uomo 95, il marchio ha inaugurato la mostra "Il Maschile – Androgynous Mind, Eclectic Body" nelle Period Room del Gucci Garden, situato nello storico Palazzo della Mercanzia in Piazza della Signoria a Firenze. L'esposizione, curata da Maria Luisa Frisa, esplora gli archivi della Maison per raccontare come essa abbia, nel tempo, interpretato e definito la moda maschile. In concomitanza con l'evento sono stati svelati anche i nuovi dipinti murali degli artisti MP5 e Alex Merry all'interno della boutique.

Credits: Courtesy of Press Office





SALVATORE FERRAGAMO Bryan Boy, Diet_Prada, Susie Bubble, Caroline Daur, Carlo Sestini, Aureta, Pelayo e Tamu McPerson: saranno loro i (social) ambassador di Gancini, il nuovo pattern svelato dall'azienda nel corso di un'esclusivo dinner. Gli otto fashion influencer assoldati dal marchio interpreteranno attraverso una serie di short movie la collezione ready-to-wear e accessori scaturita dalla nuova visione del tema monogram.

Credits: Courtesy of Press Office

RDR ROBERTO RICCI DESIGNS Passione per il mare e sperimentazione continua, questi gli ingredienti alla base del marchio grossetano specializzato in attrezzature per il surf che a Pitti Uomo ha presentato la collezione autunno-inverno 2019/20. Una collezione che ha molto in comune con le radici del brand, a partire proprio dai materiali: tessuti ultra performanti pensati per garantire movimento e la libertà di azione anche nella quotidianità.

Credits: Francesco Guazzelli



MOA MASTER OF ARTS Il progetto specializzato in sneakers che in poche stagioni è riuscito a conquistare gli appassionati di tutto il mondo ha ospitato i campioni dell'Emma Villas Volley Siena - di cui è Platinum Sponsor - in occasione del lancio di Futura Running, modello di punta che riflette appieno l'anima sportiva del brand.

Credits: Courtesy of Press Office



OTTOD’AME "Eyes on eyes", questo il nome dell’evento targato ottod’Ame e svoltosi nell’omonima boutique in via della Spada per svelare una preview della collezione Primavera Estate 2019. Protagoniste le stampe, segno distintivo del brand, che per la prossima stagione assumono sfaccettature Warholiane e guardano a Oriente.

Credits: Courtesy of Press Office

SERGIO TACCHINI x LES HOMMES Da un lato il mondo del tennis, ben radicato nell'universo stilistico di Sergio Tacchini; dall'altro quello urban e di tendenza di Les Hommes. Parte da questa apparente contrapposizione la collaborazione SERGIO TACCHINI x LES HOMMES, una capsule dall'anima active che rilegge in chiave fashion i pezzi iconici anni ’80 del brand sportivo.

Credits: Courtesy of Press Office

VEMAR HELMETS X BEPOSITIVE È frutto di una partnership con Moto.it, il casco VEMAR HELMETS X BePositive. Un omaggio al mondo della street culture e degli active sport invernali, che dimostra come un accessorio "tecnico" possa rappresentare anche un dettaglio che traccia la personalità di chi lo indossa.

Credits: Courtesy of Press Office



SLAM JAM Per celebrare il suo 30esimo anniversario, l'eclettica company italiana dedicata all’urban culture, in collaborazione con alcuni dei suoi più consolidati partner come Nike e Carhartt WIP, ha organizzato una mostra all'interno del Museo Marino Marini movimentata da esclusive performance live.



/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Ph. credits: AKAstudio - collective