Incateniamoci al trend del momento che prevede chain ovunque!

"Questa vita è una catena” cantava Lucio Dalla in "Attenti al lupo”, e oggi è vero più che mai.

Si perché il trend chain continua ad essere un must, proposto dai grandi stilisti che ci vogliono vedere incatenate, letteralmente vittime della moda. #FashionVictim

Come resistere? Impossibile perché le catene ornano i capi e gli accessori più belli, dando loro un accento rock-glam da urlo.

Scoprite i dettagli chain più cool nella selezione di Grazia.it!

(Credits: Staud)

L'abito monospalla (must della P/E 21) del brand americano Staud, ha il dettaglio di catena choker che lo impreziosisce. #Choker

(Credits: Chéri)

Non è mai troppo presto per iniziare a sognare l'estate con un bel costume nuovo, come questo intero con le spalline chain firmato Chéri, brand made in Italy specializzato nel resort wear. #OnePiece

(Credits: Givenchy)

Semplici a sigaretta i pantaloni di Givenchy con dettaglio chain sulla tasca. Super glam. #MatthewWilliams

(Credits: Federica Tosi)

Le catene sono protagoniste sui bellissimi fashion jewels di Federica Tosi come per questi orecchini gold, chic e semplici. #Bolt

(Credits: Saint Laurent)

I sandali di Saint Laurent hanno un gioco di chain alla caviglia delicatamente sensuale. #SexyAnkle

(Credits: Bottega Veneta X Mytheresa)

Imperativo inserire Bottega Veneta nella nostra gallery visto che è stata la prima a rilanciare il trend chain. In collezione troviamo tantissimi capi e accessori luxury dal dettaglio catena, come su questa borsa cassette suede con manico chain, in esclusiva sull'e-commerce Mytheresa. #NewBottega

(Credits: We Wore What)

L'e-commerce dell'influencer americana Danielle Bernstein, in arte We Wore What, è pieno di "chicche" imperdibili, come questo bikini con catena e ciondoli. #ChainBikini

(Credits: Louis Vuitton)

L'ultima arrivata di casa Louis Vuitton è la Coussin, una splendida borsa impressa in motivo monogram con doppio manico: una maxi chain da portare a spalla e una tracolla regolabile in canvas se preferite portarla cross-body. #CoussinMM

(Credits: Ruslan Baginskiy)

Il brand ucraino Ruslan Baginskiy realizza cappelli luxury dal design inconfondibile. Il modello signature è il classico baker boy, rivisitato in materiali e colori sempre diversi che qui vi proponiamo in nero con dettaglio chain che lo illumina. #BakerBoyHat

(Credits: Attico)

La collezione P-E 21 di The Attico pullula di dettagli chain come questa cintura con logo, semplice e d'effetto. #ChainBelt

(Credits: Off-White)

Il manico della borsa diventa una maxi catena anche sulla bag "Burrow 15" di Off-White. #Burrow

(Credits: Fila)

Le amatissime Fila Disruptor sono bling bling grazie al dettaglio di catena oro. Le trovate in vendita su Zalando. #FilaDisruptorChain

(Credits: Missoma)

La catena a maglia stretta firmata Missoma, uno dei brand di gioielli più amato dalle influencer, è semplice e chic. #Axiom

(Credits: The Ragged Priest)

Il cropped top di The Ragged Priest ha un profondo scollo chiuso da due fili di catene. #PunkTop

(Credits: JW Anderson)

JW Anderson ha fatto della maxi chain il tema principale degli accessori in collezione. Bello e originale questo basket pic-nic con catena oro. #ChainBasket

(Credits: Hermina Athens)

Pronte per l'estate con il secchiello in paglia e corda di Hermina Athens dal manico in plexi a maxi catena. #BucketBag

(Credits: Jimmy Choo)

Proprio come la proposta di YSL, i sandali di Jimmy Choo giocano sul dettaglio cavigliera. Quando la semplicità incontra ls sensualità. #Anklet

(Credits: Gucci)

Gli occhiali proposti da Gucci sono retrò ma originali allo stesso tempo, arricchiti con un dettaglio di logo e catene impeccabile. #ChainSunnies