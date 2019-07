A conferire ritmo, eleganza e sinuosità al guardaroba estivo ci pensa l’iconica stampa chain che torna alla ribalta più glamour che mai. Ecco tutte le novità…

Chain chain chain is cool!

Leitmotiv di questa estate è proprio la chain print, ovvero, la stampa a catena, perfetta per aggiungere al look una sofisticata nota di stile.

Non c’è griffe, infatti, da Gucci a Chanel a Hermès, giusto per citarne qualcuna, che abbia resistito al fascino di questi elementi squisitamente vintage, sinonimo da sempre di un lusso sobrio e disinvolto.

Quest'anno gli stilisti si sono dunque sbizzarriti e hanno interpretato e rivisitato questo pattern con proposte più frizzanti e pop, ad effetto tridimensionale e in chiave più contemporanea.

La chain print sta letteralmente spopolando e spiazzando tutte le altre tendenze, perché le catene in versione micro e maxi appaiono in una serendipity inedita in tutti i must di stagione, disegnate in serie e spalmate su pellami e tessuti: dalle camicie di seta agli abiti, ai blazer, fino alle svettanti décolleté.

Siete pronte per uno shopping "scatenato"?

Di seguito troverete i pezzi chiave da avere per un look giovane e raffinato, un classico senza tempo che non passa mai di moda.

MOTIVI Mini abito leggero con stampa a catene.

Credits: motivi.com

MARNI Gonna rosa pesca con maxi stampa a catene.

Credits: net-à-porter.com

GIORGIA AND JOHNS Blazer a sfondo bianco con note di colore senape e rosa.

Credits: giorgiaejohns.it

GUCCI Abito plissè smanicato a sfondo bianco e stampa catene e morsetto.

Credits: gucci.com

ROSSELLA RUBINO Blusa multicolore con scollo a V con polsini legati a fiocco.

Credits: fiorellarubino.com

GUESS Borsa a tracolla celeste cielo con stampa a catene.

Credits: guess.eu

LIU JO Abito decorato con stampa a catene e tralci floreali.

Credits: liujo.com

MONSE Costume intero in lycra blu navy.

Credits: mytheresa.com

PATRIZIA PEPE Maxi abito smanicato color corallo.

Credits: patriziapepe.com

SALVATORE FERRAGAMO Gonna midi in leggero tessuto plissé a sfondo bianco.

Credits: ferragamo.com

ZARA Décolleté a punta con stampa chain.

Credits: zara.com

PULL&BEAR Blusa over con stampa a catene.

Credits: pullandbear.com