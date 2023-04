E chi l'ha detto che il gessato s'indossa solo in autunno-inverno? Declinato su questa variante in lino chiaro è perfetto anche nella bella stagione

Dimenticatevi della stampa pinstripes scura - declinata su colori come il nero, il blu navy, il grigio antracite o il marrone, per intenderci - che siamo abituate a vedere sui capi in lana invernali più seriosi e formali.

No no, il gessato di cui parliamo oggi è decisamente più "fresh" e leggero. A cominciare dal tessuto prescelto che è il lino, un must indiscusso della primavera-estate. E poi naturalmente anche nel colore, in questo caso un bianco con righe nere a contrasto ma anche la gamma dei neutri, del beige e delle tonalità pastello andrebbe benissimo.

Abbiamo trovato l'esempio perfetto di ciò che intendiamo in questo look disinvolto e chic indossato da Laura Whitmore.

E abbiamo scovato questo completo di H&M che ricorda moltissimo il suo. Oltretutto il terzetto composto da blazer, gilet e pantaloni in coordinato è uno dei tormentoni glam di stagione.

Il gilet poi quest'anno spopola e, come vi avevamo anticipato, si porta tranquillamente anche al posto del top, quindi si tratta di un acquisto furbo perchè tutti e tre gli elementi si possono riutilizzare anche "spezzati". Dunque bando agli indugi, aggiungeteli subito in wish list!

Blazer in lino gessato H&M

Credits: hm.com

Gilet in lino gessato H&M

Credits: hm.com

Pantaloni flare in lino gessato H&M

Credits: hm.com