Un solo capo, tanti modi diversi di portarlo: ebbene sì, è giunto il momento di scegliere il vostro gilet preferito e indossarlo all day long

Siamo abituate ad associarlo all'abbigliamento più formale e a vederlo abbinato al classico tailleur manlike. Ok, bellissima anche la versione "sartoriale" ma non è certo l'unica tipologia da cui farsi tentare.

Sì, perchè il gilet è ufficialmente uno dei "key piece" della primavera 2023, una tendenza a cui approcciarsi nella modalità che ci piace di più e soprattutto che rappresenti al meglio il nostro stile personale.

Quindi via libera al terzo pezzo da abbinare a blazer e pantaloni eleganti ma anche al modello in pelle nera da portare con nonchalance su un abito midi, a quello in denim che si sposa con le "boho vibes" di una gonna lunga a balze o alla variante in tweed per regalare un tocco chic anche all'outfit più basico.

Per convincervi a cedere al trend, vi mostriamo come l'hanno sfoggiato ultimamente le style icon più cool.





Come indossare il gilet (in denim): il look con gonna lunga e sneakers





Come indossare il gilet (in pelle): il look con abito midi e stivali





Come indossare il gilet (in lino): il look con pantaloni in coordinato





Come indossare il gilet (cropped in cotone) : il look con cargo pants e décolleté



Come indossare il gilet (sartoriale): il look con tailleur maschile





Come indossare il gilet (in tweed): il look con pantaloni ampi e slingback



Credits: Getty Images