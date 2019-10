Le magliette non vanno in letargo, anzi. Ecco le più belle e originali da sfoggiare subito sotto trench, maglioni e giacche



Avete detto “t-shirt in autunno”? E avete detto bene!



Non c’è pezzo che conferisca personalità a un look meglio di una maglietta. E non esiste stagione adatta per questo capo sempreverde: chi crede che con la fine dell’estate si debba dire arrivederci non solo alle vacanze ma anche alle magliette a maniche corte sbaglia di grosso!

La t-shirt è fondamentale nei mesi brrr! per dare un tocco soft alle mise più abbondanti fatte di piumini, trench e cappotti oversize.



Una t-shirt che spunta dai bottoni aperti di un cardigan di lana alleggerirà il tutto, dando inoltre un chiaro messaggio sulla personalità di chi la indossa.

Da quella basic per amanti del minimalismo chic a quella con stampa leopardata per chi non intende rinunciare alla tendenza animalier (ancora graffiante e super attuale), c’è la maglietta perfetta per ciascuna di noi.



Chi sceglie il lettering vuole gridare qualcosa al mondo, che sia uno slogan o una parola chiave del mood della giornata.

Chi opta per patch applicate e ricami adora essere romantica e un po’ school style, riecheggiando le toppe tipiche della giacca americana modello "college".



Dalle grafiche intramontabili che rendono protagonisti il cuore e l’unicorno alle stampe dal retrogusto vintage, in materia di magliette i trend di questa stagione sono tantissimi. Tutti perfetti da mescolare a innumerevoli outfit top!

Per aiutarvi a scegliere la t-shirt che meglio si adatta al guardaroba (e all' umore), abbiamo selezionato quelle che saranno le nostre best friend forever dell’autunno.

Diventeranno anche le vostre amiche inseparabili, volete scommetterci?





ZARA Maglietta a maniche corte con toppe a contrasto.



Credits: Zara







VERSACE T-shirt in cotone stretch con stampa vintage anni Ottanta.



Credits: Net-a-Porter







TWINSET Maglietta a maniche corte con cuore in grafica.



Credits: Twinset







& OTHER STORIES T-shirt cropped tinta unita con parola "aperitivo" stampata.



Credits: & Other Stories







SAINT LAURENT Maglietta in cotone con scritta.

Credits: Mytheresa

SACAI T-shirt a stampa leopardata.



Credits: Net-a-Porter







MOSCHINO Maglietta con stampa unicorno e arcobaleno.



Credits: Moschino







MIU MIU Maglietta in cotone con stampa.



Credits: Mytheresa







MANGO T-shirt con stampa vintage del Festival di Woodstock.



Credits: Mango







LEVI'S Maglietta con logo stampato.



Credits: Zalando







KENZO T-shirt cropped con stampa.



Credits: Kenzo







GUCCI Maglietta in cotone con stampa.



Credits: Mytheresa







DIOR Maglietta con stampa con messaggio femminista.



Credits: Dior







BENETTON Maglietta cropped con stampa fotografica e disegni colorati in grafica.



Credits: Benetton







BALENCIAGA Maglietta oversize con scritte in grafica.



Credits: Net-a-Porter







ADIDAS Maglietta stile sporty bicolore con logo.



Credits: Zalando