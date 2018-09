Dillo con una maglietta! Le t-shirt con le scritte tornano a dominare le nuove collezioni autunnali.



Il miglior modo per manifestare il proprio pensiero, il proprio stato d’animo o la propria opinione su un determinato argomento? Il popolo fashion non ha dubbi: basta indossare le t-shirt con le scritte, semplici magliette in cotone a maniche corte, su cui campeggiano citazioni famose, slogan o brevi frasi a effetto.

Già la scorsa stagione le avevamo viste praticamente ovunque, addosso a influencer e style icon e nelle collezioni di grandi e piccoli brand, ma anche quest’autunno-inverno avremo la possibilità di esprimere al meglio la nostra personalità con queste t-shirt super versatili.

Che sia per sostenere una causa che vi sta particolarmente a cuore o semplicemente per aggiungere un tocco divertente ai vostri look da tutti i giorni, almeno un paio di t-shirt con le scritte, da portare sia con capi casual che con pezzi più femminili, dovreste assolutamente averle!

Le nuove collezioni sono ricche di modelli per tutte le tasche, a voi non resta che adocchiare le vostre preferite. Pronte a scoprire i modelli più divertenti della stagione? Eccone 10 da acquistare subito!





SEZANE T-shirt bianca in cotone con scritta multicolor

Credits: sezane.com





RAG&BONE T-shirt in cotone con scritta blu

Credits: mytheresa.com





ALEXA CHUNG T-shirt bianca con cuore glitterato e scritta stampata

Credits: mytheresa.com





GANNI T-shirt in cotone con scritta stampata

Credits: mytheresa.com





KENZO T-shirt in cotone con logo stampato

Credits: netaporter.com





& OTHER STORIES T-shirt gialla con scritta “Crème de la crème”

Credits: stories.com









ETRE CECILE T-shirt in cotone con scritta dai riflessi metallizzati

Credits: mytheresa.com





STELLA MCCARTNEY T-shirt cropped in cotone con scritta “All is love”

Credits: farfetch.com





MARKUS LUPFER T-shirt bianca in cotone con scritta rossa

Credits: farfetch.com





MOSCHINO T-shirt nera in cotone con scritta gialla

Credits: farfetch.com