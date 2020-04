Stress da reclusione? Queste t-shirt vi porteranno un pizzico di buonumore e vi regaleranno un look stiloso anche tra le mura domestiche!

In questo momento così complicato dobbiamo ricercare un po' di leggerezza nelle piccole cose. Una scelta necessaria per non farsi abbattere e per garantirci un pizzico di buonumore anche in queste lunghe giornate di quarantena.

Per farlo non c'è nulla di meglio (e soprattutto nulla di più comodo!) di una bella t-shirt.

No, non parliamo di magliette qualsiasi ma di quelle "parlanti": ossia le versioni con slogan motivazionali, disegni colorati e frasi divertenti. Un vero e proprio inno alla gioia che darà un boost di energia e positività ai vostri outfit casalinghi.

Abbiamo sbirciato tra le proposte più cool in circolazione, scovando dei modelli che vi conquisteranno al primo sguardo, ne siamo certe.

Indossatene una al mattino e la vostra giornata prenderà subito una piega diversa, provare per credere!

T-shirt PINKO

Credits: pinko.com

T-shirt ZARA

Credits: zara.com

T-shirt MIU MIU

Credits: mytheresa.com

T-shirt LA SEMAINE PARIS

Credits: lasemaineparis.com

T-shirt PULL & BEAR

Credits: pullandbear.com

T-shirt J. CREW

Credits: jcrew.com

T-shirt H&M

Credits: hm.com

T-shirt STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

T-shirt BERSHKA

Credits: bershka.com

T-shirt & OTHER STORIES

Credits: stories.com

T-shirt TOPSHOP

Credits: topshop.com

T-shirt SEZANE

Credits: sezane.com

T-shirt GUCCI

Credits: mytheresa.com

T-shirt OFF-WHITE

Credits: mytheresa.com