Con scritte, loghi, disegni, ricami…pronte a sfoderare le vostre t-shirt? Se siete in vena di acquisti, ecco le più belle da puntare prima che la bella stagione entri nel vivo!



Più sono, meglio è! Inutile farsi venire strani sensi di colpa: le t-shirt non sono mai abbastanza quindi durante la prossima sessione di shopping sentitevi pure autorizzate a investire un bel po’ del vostro budget su almeno un paio di modelli senza avere alcun rimorso!

Se quest'inverno per forza di cose abbiamo dovuto un po’ sacrificarle, indossandole sotto a felpone, cardigan e pullover, adesso è arrivato il momento di lasciar loro la scena e di renderle regine assolute dei look primaverili, del resto è proprio questa la loro stagione.

Capo basic dal quale partire per costruire un guardaroba perfetto, le t-shirt sono il classico passepartout da tenere sempre a portata di mano perché si possono abbinare in tutte le salse, si possono indossare sia con gli outfit super casual sia con quelli più ricercati e si possono davvero sfruttare in ogni momento della giornata, dalla mattina alla sera.

Le classiche magliette bianche in cotone e quella a righe, perfette per i look à la marinière, si confermano un must, ma nelle nuove collezioni non mancano neanche i modelli dalle stampe multicolor o quelli ricchi di loghi, disegni, ricami e scritte motivazionali, da scegliere in base al mood e allo stile del momento.

Se siete pronte a cavalcare il trend, ecco una selezione di t-shirt a cui non saprete proprio resistere!







& OTHER STORIES T-shirt bianca in cotone con ricamo rosso

Credits: stories.com





PINKO T-shirt lunga in cotone con applicazioni metallizzate

Credits: farfetch.com





ALBERTA FERRETTI T-shirt bianca con scritta blu

Credits: farfetch.com





MANILA GRACE T-shirt bianca in cotone con la scritta

Credits: manilagrace.com





SEVENTY T-shirt bianca con la scritta della limited edition “For Women by Women” che sostiene il progetto “Pink is Good” di Umberto Veronesi per la ricerca contro i tumori femminili

Credits: seventy.it





MIU MIU T-shirt nera stampata a maniche corte

Credits: farfetch.com





BENETTON T-shirt bianca in cotone e Modal

Credits: it.benetton.com





TWINSET T-shirt bianca con frange e ricami

Credits: twinset.com





3.1 PHILLIP LIM T-shirt in cotone con lacci sulle maniche

Credits: farfetch.com





ADIDAS T-shirt bianca con scritta in velluto verde

Credits: adidas.it





VERSACE T-shirt bianca in jersey di cotone con scritta a contrasto

Credits: mytheresa.com





RE/DONE T-shirt bianca in cotone stampata

Credits: mytheresa.com





SAIN LAURENT T-shirt nera con stampa grafica

Credits: farfetch.com





P.A.RO.S.H. T-shirt girocollo in cotone con scritta stampata

Credits: farfetch.com





GUCCI T-shirt in cotone beige a stampa florale

Credits: mytheresa.com





LEVI’S T-shirt in cotone a righe bianche e azzurre

Credits: zalando.it





KARL LAGERFELD T-shirt bianca con doppio logo dal tocco neon

Credits: karl.com