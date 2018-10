È texani mania! Ecco qualche idea per abbinare al meglio gli stivali must-have di questo autunno-inverno.



L’autunno è la stagione ideale per investire su un nuovo paio di stivali, ma cosa puntare in questa stagione? Influencer e celeb non hanno dubbi: su un paio di texani!

Si, avete capito bene: i classici stivali da cowboy, quei modelli a punta e tacco basso indossati dai cantanti di musica country e divenuti simbolo della cultura Western, sono ufficialmente tornati alla ribalta e sono uno dei trend più forti di questo autunno-inverno.

Certo, indossarli con nonchalance in qualunque occasione non è affatto facile, ma avendo qualche accortezza e seguendo qualche piccolo consiglio di stile è possibile azzeccare l’abbinamento giusto.

Banditi jeans a zampa, camicie a quadri e cappelli a falda larga che rischiano di farvi somigliare a giovani cowgirl al rodeo, via libera invece ad abitini super femminili, gonne floreali e bluse romantiche che, a differenza di quanto si possa pensare, si abbiano alla perfezione ai texani.

Pronte a lasciarvi ispirare dalle nostre idee look? Eccone 5 facilissime da copiare!





Texani e abito midi a fiori





Abito midi in seta a stampa floreale ULLA JOHNSON + Stivali da cowboy con borchie sul tacco ISABEL MARANT + Borsa a mano in pelle con tracolla rimovibile LOUIS VUITTON

Credits: mytheresa.com / farfetch.com / it.louisvuitton.com





Texani e chemisier bianco





Chemisier bianco con cintura in vita COS + Stivaletti western in pelle rossa SARTORE + Mini Saddle bag in pelle DIOR

Credits: cosstores.com / farfetch.com / dior.com





Texani, gonna midi e pullover





Pullover in lana con scollo tondo & OTHER STORIES + Stivali da cowboy in pelle SEE BY CHLOE' + Gonna midi in seta a fiori PREEN BY THORNTON PREGAZZI

Credits: stories.com / farfetch.com / matchefashion.com





Texani e jeans cropped









Camicia azzurra incrociata con volant ZARA + Stivali da cowboy in pelle metallizzata GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND + Jeans cropped con ricami STELLA MCCARTNEY

Credits: zara.com / matchefashion.com / mytheresa.com





Texani e mini dress





Mini dress nero in maglia con volant PENNYBLACK + Stivali da cowboy con la zeppa DIESEL + Orecchini in oro a goccia ANITA KO

Credits: it.pennyblack.com / zalando.it / farfetch.com