Gli scarponcini da montagna? Non sono mai stati più cool di così! Scoprite gli hiking boots più stilosi da sfoggiare (anche) in città

Da calzature utilizzate esclusivamente per le escursioni in montagna a oggetto del desiderio delle fashioniste più cool.

Questa la strada, o forse sarebbe meglio dire il sentiero, che ha portato gli hiking boots in cima alla lista delle scarpe must have di stagione.

Sì, avete capito bene: parliamo proprio degli scarponcini da trekking, quelli con suola carrarmato, lacci in corda e gancini metallici, giusto per intenderci.

Una tendenza che divide, questo è certo.

C'è chi giura che mai e poi mai li indosserà nel quotidiano, e chi invece li mixa già con estrema naturalezza su tutti i look, anche in città. Con jeans skinny o leggings e maxi pullover, ma anche sotto a mise più romantiche, come abiti a fiori e gonne midi ricamate.

Se appartenete alla seconda corrente di pensiero, non perdetevi questa selezione con i modelli più stilosi in circolazione.





WOOLRICH

Credits: mytheresa.com





PROENZA SCHOULER

Credits: net-a-porter.com





TIMBERLAND Il classico modello Chukka, simbolo dello stile "paninaro" rieditato nella capsule Iconic 80s e realizzato con pelle proveniente da concerie sostenibili.

Credits: timberland.com





GANNI

Credits: mytheresa.com





PRADA

Credits: mytheresa.com





UGG

Credits: ugg.com





CHANEL

Credits: chanel.com





CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com





EMU AUSTRALIA

Credits: emuaustralia.com





GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com





GUCCI

Credits: net-a-porter.com





NICHOLAS KIRKWOOD

Credits: net-a-porter.com





MIU MIU

Credits: net-a-porter.com