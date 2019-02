Con o senza tacco, in pelle o in suede, con zip o con i lacci: gli stivaletti bianchi tornano nelle nuove collezioni per la primavera-estate in mille diverse varianti.





Tutte li amano, tutte li vogliono! Gli stivaletti bianchi sono il nuovo feticcio fashion da avere ad ogni costo e se provate a guardarvi intorno noterete che in effetti questa nuova mania ha già contagiato it girls e celeb.

Dalle passerelle alle strade delle capitali della moda, passando per i feed di Instagram: non c’è influencer che non li abbia avuti ai piedi almeno una volta nelle ultime settimane e a guardare la varietà di modelli proposti nelle nuove collezioni per la primavera 2019 c’è da giurare che stivaletti bianchi di ogni sorta ci faranno compagnia da qui fino all’arrivo dell’estate.

Sulla carta possono sembrare poco versatili e difficili da abbinare, ma in realtà basta giocare un po’ con il mix&match per indossarli h24, sia con i look super casual che con le mise più eleganti.

Stivaletti stringati, con tacco largo o kitten heels, Chelsea boots, texani: le versioni in total white da sfoggiare in questa stagione sono una più glamour dell’altra.

Pronte a scoprire i modelli più desiderati della stagione (e a metterli subito in wishlist)? Dai tronchetti con il fiocco di Loewe ai texani a stampa cocco di & Other Stories: ecco una selezione di stivaletti bianchi di cui vi innamorerete a prima vista!





GIANVITO ROSSI Stivaletti bianchi con tacco largo

Credits: mytheresa.com





& OTHER STORIES Texani bianchi a stampa cocco

Credits: stories.com





BALENCIAGA Stivaletti bianchi di vernice con tacco mini

Credits: farfetch.com





ZARA Stivaletti lace-up con tacco largo

Credits: zara.com





TOPSHOP Tronchetti bianchi in similpelle

Credits: zalando.it





PRADA Chelsea boots bianchi con fascia elastica e tacco nero

Credits: netaporter.com





LOEWE Stivaletti bianchi con fiocco sul retro

Credits: modaoperandi.com





ISABEL MARANT Texani bianchi in pelle e suede

Credits: mytheresa.com





CARMENS Stivaletti bianchi con tacco largo e zip laterale

Credits: carmens.it





DIANE VON FURSTENBERG Stivaletti stringati in pelle bianca

Credits: netaporter.com