Tra le scarpe più amate dell’autunno-inverno ci sono loro, gli stivaletti alla caviglia. Ecco qualche idea per indossarli al meglio in questa stagione.



Le scarpe ideali da sfoggiare in questo periodo di transizione? Che domande, gli stivaletti alla caviglia!

In una stagione in cui le temperature sono ancora troppo calde per indossare altissimi stivali over the knee, ma pioggia e primi freddi non ci invogliano certo a uscire di casa in ballerine, i tronchetti si rivelano senz’altro la scelta migliore.

Nella scarpiera ne abbiamo tutte almeno un paio e tra modelli evergreen che si abbinano facilmente con tutto e proposte più fashion che strizzano l’occhio agli ultimi trend del momento non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Sono cool, femminili e al tempo stesso super pratici, ma come abbinarli questo autunno-inverno senza cadere nella banalità? Noi qualche idea ce l’abbiamo.

Con t-shirt e minigonna di pelle, per un outfit graffiante quanto basta; con maxi dress fluttuante o gonna midi dalle stampe delicate, per una mise più femminile che mai; con pantaloni a gamba larga e blusa, per un look da ufficio da 10 e lode: lasciatevi ispirare dalle nostre proposte di mix&match e scegliete il vostro abbinamento preferito!





Stivaletti e minigonna in pelle





T-shirt bianca in cotone con scritta rossa GANNI + Minigonna a portafoglio in pelle GIVENCHY + Stivaletti rossi con il tacco largo GIANVITO ROSSI

Credits: matchefashion.com / mytheresa.com / farfetch.com





Stivaletti e jeans





Camicia bianca con collo alla coreana KOCCA + Jeans cropped a sigaretta LEVI'S + Stivaletti alla caviglia con stampa pitonata ZARA



Credits: kocca.it / zalando.com / zara.com





Stivaletti e maxi dress





Chemisier in chiffon con stampa a pois NANUSHKA + Stivaletti bianchi con tacco mini THE ROW + Borsa a mano in pelle STAUD

Credits: netaporter.com / mytheresa.com / staud.clothing





Stivaletti e gonna midi stampata





Pullover in lana con scollo tondo MANSUR GAVRIEL + Gonna midi a pieghe stampata ALTUZARRA + Chelsea boots in pelle & OTHER STORIES

Credits: mytheresa.com / matchefashion.com / stories.com





Stivaletti e pantaloni a gamba larga

Top in seta a maniche corte ETRO + Pantaloni a gamba larga con fantasia pied de poule PENNYBLACK + Stivaletti in pelle con tacco largo LOUIS VUITTON

Credits: mytheresa.com / it.pennyblack.com / it.louisvuitton.com