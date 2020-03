Non solo chunky. Le sneakers alte dalla linea minimal sono un grande classico che torna a conquistarci, stagione dopo stagione. Scoprite le varianti più belle su cui puntare.



Quando si tratta di sneakers, orientarsi nella scelta di quelle più adatte al nostro stile è davvero un'impresa ardua.

Ci sono le appassionate delle sneakers bianche (e come biasimarle, del resto: si abbinano davvero a tutto!), c'è chi non rinuncia a un paio di stilosissime chunky sneakers (guarda caso le preferite di influencer e style icon!), e chi ha un debole per le sneakers alte, una sorta di "compromesso" tra le prime due categorie citate. Sì, perché hanno una silhouette dal gusto minimal, ma spesso declinata su nuance brillanti che non passano certo inosservate.

In cima alla lista delle varianti su cui puntare a occhi chiusi ci sono loro, le mitiche Converse All Star, IL modello che ha appassionato intere generazioni fashion. Merito della loro versatilità, of course. Le più amate rimangono sempre quelle a tinta unita, bianche o nere, ma c'è spazio anche per combinazioni cromatiche particolari che si rinnovano (e ci fanno innamorare!) ad ogni collezione.

Ma anche tanti altri brand hanno la loro da dire in fatto di sneakers alte: da Adidas a Nike, passando per Vans, Chanel, Prada e Dior, abbiamo preparato una selezione a cui sarà difficile resistere.

Potete acquistarle online e, non appena finirà il diktat del #iorestoacasa, saranno a vostra disposizione per dare un twist ai vostri look!

Sneakers alte CONVERSE All Star

Credits: converse.com

Sneakers alte ADIDAS

Credits: adidas.it

Sneakers alte NIKE

Credits: nike.com

Sneakers alte VANS

Credits: vans.it

Sneakers alte FENDI

Credits: mytheresa.com

Sneakers alte CHANEL

Credits: chanel.com

Sneakers alte PRADA

Credits: mytheresa.com

Sneakers alte DIOR

Credits: dior.com

Sneakers alte GOLDEN GOOSE

Credits: mytheresa.com

Sneakers alte MANGO

Credits: shop.mango.com