Si sa, con le scarpe il nostro umore migliora: ecco le chunky più belle del momento!

Lo sapeva bene Carrie Bradshow che le scarpe aiutano a tirar su il morale e lo spirito. E non solo quando parliamo di tacchi alti, anzi, il discorso vale anche per le sneakers, ormai un feticcio tanto quanto gli amati modello a stiletto!

Sneakers moda: tutti i modelli più cool del 2020



Le sneakers bianche sono le più amate del momento

Tra le tante varianti, tra le più amate ci sono loro: le chunky , le sneakers con l’inconfondibile suola alta e spessa che dominano le collezioni di scarpe già da qualche stagione si apprestano a diventare le regine incontrastate anche della primavera-estate 2020.

C’è chi ancora non si è lasciato convincere al 100% dal loro appeal e continua a preferire sneakers minimal dalle linee pulite, eppure le chunky shoes sono più versatili di quanto si possa immaginare.

È vero, di certo non spiccano per eleganza, ma queste calzature (note anche cone “daddy shoes”) che andavano tanto di moda negli anni ’90 sono state oggi rivisitate in tutte le salse e grazie anche alle loro mille varianti sono diventate l'oggetto del desiderio di fashion victim e non solo.

Quali sono le chunky sneakers 2020 che vale la pena tenere d’occhio? Come sempre i brand si sono sbizzarriti e anche questa volta non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Quelle bianche sono una scelta sempre vincente e si abbinano perfettamente anche a power suit, maxi dress fluttuanti e altri capi super femminili; quelle iper colorate, con inserti metallizzati o dettagli in rete sono invece l’ideale per esaltare all’istante anche i look più semplici: ecco una carrellata di proposte top (che potete acquistare online) che vi faranno ricredere!

BALENCIAGA Triple S, le sneakers con suola alta e spessa e punta tonda

Credits: farfetch.com

FILA Chunky shoes in pelle total white

Credits: fila.de

PREMIATA Chunky shoes colorate con suola rialzata

Credits: farfetch.com

N°21 Chunky sneakers in pelle bianca

Credits: zalando.it

GUCCI Chunky shoes in pelle con logo glitterato

Credits: farfetch.com

MARNI Chunky sneakers in pelle total white

Credits: farfetch.com

NIKE Chunky shoes con suola spessa bianca

Credits: nike.com

PINKO Chunky sneakers in rete tecnica con dettagli lucidi

Credits: pinko.com

CALVIN KLEIN JEANS Chunky sneakers in pelle e tessuto

Credits: zalando.it

PUMA Chunky shoes con tomaia in pelle scamosciata

Credits: eu.puma.com

ATLANTIC STARS Chunky sneakers multicolor con la suola grossa

Credits: courtesy of press office

TOMMY HILFIGER Sneakers chunky in pelle bianca con plateau interno

Credits: it.tommy.com

PATRIZIA PEPE Chunky sneakers in pelle dai dettagli metallizzati

Credits: patriziapepe.com

ADIDAS Sneakers bianche anni ’90 con dettaglio tubolare sul tallone

Credits: adidas.it

STELLA MCCARTNEY Sneakers in pelle scamosciata con suola spessa

Credits: farfetch.com

ZARA Sneakers beige con la suola spessa e dettaglio in rete

Credits: zara.com