Le sneakers di tendenza questa stagione? Total white, in perfetta sintonia con lo stile minimal chic.

Scarpe che uniscano estetica, comfort ed essenzialità? Le sneakers bianche, quintessenza del minimalismo più chic e dell'urban style più di tendenza!

Adatte a qualsiasi outfit, queste gym shoes abbandonano la loro matrice sportiva per diventare quel tocco casual di chi non vuole rinunciare allo charme. E alla versatilità.

Con un abitino da sera così come con una minigonna in denim mixata a una felpa cropped, le sneakers total white riescono sempre a dare quel color touch di non colore, il bianco appunto.

Tra le ossessioni fashion della PE 2020, sul podio ci finiscono le sneakers alte, con profili high che arrivano ad almeno metà polpaccio. Per quanto riguarda la suola, invece, le strade sono due: super flat nei design più minimalisti delle cosiddette “scarpe da tennis” in tela oppure con platform che faccia guadagnare qualche centimetro di altezza.

Se volete "svettare" all'insegna del comfort, optate per un bel paio di chunky sneakers. La suola "puffy" è studiata per aumentare sensibilmente l’ammortizzazione del piede sul terreno. Ma anche per aumentare sensibilmente il livello di fashion trend: le chunky sono must have per look attualissimi e originali.

Specialmente se vengono mescolate a mise lontane dal dress code sportivo, come tubini, cocktail dress e jumpsuit satinate. Qualsiasi outfit da sera diventerà ultra-glam se sdrammatizzato da un paio di scarpe da ginnastica bianche.

Per aiutarvi a scegliere la sneaker bianca che meglio si adatta al vostro piede e al vostro stile, abbiamo selezionato per voi 17 scarpe da ginnastica white che vi ipnotizzeranno.

Altro che scarpetta di Cenerentola: con queste potrete tornare ben oltre la mezzanotte perché il male ai piedi non saprete nemmeno cos'è!

VICTORIA Sneaker bianche modello scarponcino da montagna.

Credits: Victoria

SUPERGA Le scarpe da tennis in tela per eccellenza.

Credits: Superga

ZARA Sneakers con stampa animalier.

Credits: Zara

SAINT LAURENT Sneakers bianche flat.

Credits: Mytheresa

ROGER VIVIER Sneakers bianche con fibbie gioiello.

Credits: Mytheresa

PATRIZIA PEPE Sneakers bianche in pelle laminata.

Credits: Patrizia Pepe

NIKE Nike Air Force One.

Credits: & Other Stories

MIU MIU Sneakers bianche in vernice con cristalli.

Credits: Miu Miu

LIU JO Sneakers bianche traforate.

Credits: Liu Jo

H&M Sneakers in tela con plateau in gomma.

Credits: H&M

GOLDEN GOOSE Sneakers bianche traforate.

Credits: Mytheresa

GIVENCHY Sneakers flat bianche con particolare rosso.

Credits: Mytheresa

CONVERSE Le sneakers iconiche Converse All Star con profili alti.

Credits: Converse

BALENCIAGA Sneakers chunky.

Credits: Mytheresa

ALEXANDER MCQUEEN Sneakers bianche con platform.

Credits: Mytheresa

ADIDAS Sneakers Adidas Superstar.

Credits: Adidas