I pantaloni corti sono il must have della bella stagione. Ecco i più belli, ideali da abbinare con tutto per essere sempre sexy 'n' cool

Gli shorts sono i migliori amici di giugno, luglio e agosto, minimo. I proverbiali migliori amici del mare insomma, ma non per forza da indossare nelle località balneari: i pantaloncini corti sono ormai un must dovunque e a qualsiasi ora del giorno (e, spesso, anche della sera).

Totalmente sdoganati dal vestiario da spiaggia & Co., oggi gli shorts sono un capo essenziale del guardaroba più chic (se scelto con attenzione).

Tra le tendenze targate PE 2021 da non farsi scappare, spiccano le fantasie floreali e botaniche. Il flower print è un trend che rinfresca qualsiasi look, ossigenando lo stile di chi lo sfoggia. Attingetene quindi a piene mani, optando per i maxi fiori oppure per i fiorellini più minimalisti, a seconda dei gusti.



Tra i motivi più gettonati, ci sono anche i quadretti Vichy. La stampa francese super estiva per eccellenza è l'ideale per gli outfit da giorno, offrendo quel tocco di Provenza mon amour che è sempre garanzia di raffinatezza.

Le fan dello stile più casual invece non potranno fare a meno degli shorts in denim. In jeans fluido; cortissimi con orlo vivo sfrangiato; con strappi e rotture in stile punk-chic... Le anime degli shorts in tela di Genova sono tantissime (ma attenzione, in questo caso, meglio lasciarli alle occasioni più informali!).

Chi ama le ricette fashion un po' da rebel girl di cui sopra, troverà anche nella declinazione in pelle o ecopelle la propria best friend. Infine, impossibile non citare lui, il pizzo, tendenza estiva tra le più amate non solo dalle romantiche.

Per aiutarvi a trovare gli shorts più adatti a voi e al vostro stile, ecco la selezione dei 15 modelli più belli di adesso.



Dite pure addio ai pantaloni lunghi.





BEATRICE .B Shorts a vita alta con cintura.

Credits: Beatrice .b

DOLCE & GABBANA Shorts in cotone con fantasia floerale.

Credits: Mytheresa

ETRO Shorts lunghi a campana.

Credits: Etro

FILA Shorts sportivi.

Credits: Zalando

GIANLUCA CAPANNOLO Shorts in fantasia floreale multicolore.

Credits: Gianluca Capannolo



H&M Shorts in tessuto semi-lucido con fantasia botanica.

Credits: H&M

MANGO Shorts multicolore in tweed.

Credits: Mango

MIU MIU Shorts in denim a vita alta con orlo vivo sfrangiato.

Credits: Mytheresa

PRADA Shorts in cotone con fantasia a righe verticali.

Credits: Mytheresa

PRIMARK Shorts in denim fluido con cintura.

Credits: Primark

SFIZIO Shorts in pelle con finish lucido.

Credits: Sfizio

STEVE MADDEN Shorts in denim con rotture e orlo vivo.

Credits: Steve Madden



& OTHER STORIES Shorts a vita alta con cintura.

Credits: & Other Stories



TWINSET Shorts in pizzo macramè.

Credits: Twinset

ZARA Shorts in quadretti Vichy con cintura in vita.

Credits: Zara