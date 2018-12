Shorts in inverno? Si, grazie! Ecco come indossarli in 5 look mix & match.



Sono il capo “salva look" dell’estate, quel pezzo furbo da portare in vacanza, che non occupa spazio in valigia e può essere indossato da mattina a sera, ma finita la stagione vengono puntualmente messi all’angolo: gli shorts sono i grandi protagonisti del guardaroba estivo, ma é un peccato non sfruttarli a dovere anche in inverno!

Qualcuno probabilmente storcerà il naso all’idea di sfoggiarli anche durante la stagione fredda, ma in fondo pensateci bene: se anche d’inverno non rinunciamo alle nostre amate minigonne per quale ragione non dovremmo riservare lo stesso trattamento agli shorts?

Se fate parte di quella schiera di donne che nonostante l’arrivo del freddo non rinunciano a scoprire le gambe, dovreste assolutamente dare una chance in più a questo capo.

Che siano a tinta unita o stampati, a vita alta o bassa, in denim o in pelle, basta valorizzarli con i capi (e gli accessori) giusti per continuare a sfoggiarli con nonchalance dall’alba al tramonto. E poi, per le più freddolose, sarà davvero divertente abbinarli a collant effetto sparkling o iper colorati.

Se non vi abbiamo ancora convinto a rispolverare i vostri shorts, ecco 5 look mix&match che vi faranno cambiare idea!













Shorts di jeans e stivaletti





Camicia bianca col colletto a forma di mani VIVETTA + Shorts in denim con l'iniziale del brand VALENTINO + Stivaletti rossi in nappa con tacco largo L'AUTRE CHOSE

Credits: farfetch.com / valentino.com / lautrechose.com









Shorts a vita alta e slingback









Pullover in lana e angora con maniche a palloncino CAROLINE CONSTAS + Shorts a vita alta a fantasia a quadretti MINT&BERRY + Slinback in tessuto tecnico con tacco mini DIOR

Credits: mytheresa.com / zalando.it / dior.com





Shorts con volant e ballerine









Dolcevita blu in lana e seta INTIMISSIMI + Shorts bianchi a vita alta con volant MSGM + Ballerine argentate dai riflessi metallizzati JIMMY CHOO

Credits: it.intimissimi.com / mytheresa.com / netaporter.com





Shorts in pelle e sneakers









Camicia di jeans a maniche lunghe EVE DENIM + Shorts in pelle a vita alta ALICE + OLIVIA + Sneakers bianche in pelle COMMON PROJECT

Credits: netaporter.com / netaporter.com / mytheresa.com





Shorts stampati e stivali





Pullover in cotone e cachemire COS + Shorts a stampa pitone ZIMMERMANN + Stivali in pelle marrone al ginocchio SEE BY CHLOE’

Credits: cosstores.com / modaoperandi.com / farfetch.com