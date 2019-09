Più basic (e fashion) di così non si può! Ecco 5 modi stilosissimi per sfoggiare la combo “jeans + t-shirt” a tutte le ore del giorno.



È uno di quegli abbinamenti super basic su cui sappiamo di poter sempre contare e, specialmente se valorizzato a dovere, può risultare vincente in un’infinità di occasioni: con la combo “jeans e t-shirt” non si sbaglia mai!

Il mix è comodo e versatile e si presta a mille diverse interpretazioni, ma per non cadere nel banale, qualche piccola accortezza in fase di styling è sempre altamente consigliata.





Per fortuna basta poco per dare il giusto sprint a un’abbinamento così semplice: un bel paio di scarpe, una it bag che si faccia notare, un capospalla ad hoc, qualche accessorio qua e là e il gioco è fatto.

Se anche voi non indossereste altro da mattina a sera ma siete a corto idee e avete bisogno di un po’ di ispirazione per “elevare” i vostri look senza troppi sforzi, ecco qualche abbinamento da cui potreste prendere spunto.

Con blazer e mules, con bomber e sneakers bianche, con trench e ballerine, con cardigan e sandali con il tacco largo, con giacca di pelle e stivaletti rock ’n’ roll…le combinazioni da provare sono una più fashion dell’altra! Pronte a scegliere la vostra preferita?





1. Con blazer e mules





Jeans bianchi a gamba larga WEEKEND MAX MARA + Blazer strutturato a stampa check MANGO + T-shirt basic a maniche corte UNIQLO + Mules neri con kitten heels BY FAR

Credits: matchesfashion.com/ shop.mango.com/ uniqlo.com/ farfetch.com





2. Con bomber e sneakers





Mom jeans in cotone organico ZARA + T-shirt a righe grigie e blu PETIT BATEAU + Bomber blu oversize con cappuccio VINCE + Continental, sneakers in pelle bianca in stile anni ’80 ADIDAS

Credits: zara.com/ petit-bateau.it/ farfetch.com/ adidas.it





3. Con trench e ballerine





Trench beige in tecno-cotone MAX&Co. + Jeans skinny neri SAINT LAURENT + T-shirt bianca a maniche corte COS + Ballerine a stampa leopardata GIANVITO ROSSI

Credits: it.maxandco.com/ farfetch.com/ cosstores.com/ farfetch.com





4. Con cardigan e sandali con il tacco





Jeans a vita alta a gamba larga MARNI + T-shirt bianca con scritta ricamata GIADA BENINCASA + Maxi cardigan con cintura in vita AGNONA + Sandali in pelle con tacco largo PRADA

Credits: net-a-porter.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ net-a-porter.com





5. Con giacca di pelle e stivaletti





Jeans cropped a gamba larga VICTORIA VICTORIA BECKHAM + T-shirt nera con stampa di Edgar Allen Poe MSGM + Giacca di pelle con chiusura a zip EMPORIO ARMANI + Stivaletti in pelle bianca con tacco mini ISABEL MARANT

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ farfetch.com