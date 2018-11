Femminili, comode e super chic: le scarpe kitten heels dominano le collezioni per l’autunno-inverno. Ecco 12 modelli su cui vale la pena investire.



Stiletto tacco 12 o scarpe ultra flat? Nel dubbio di solito le scegliamo entrambe e passiamo con disinvoltura da un modello all’altro, ma c’è un’altra alternativa da non trascurare: i kitten heels, quelle calzature bon ton, contraddistinte da tacchi mini e super sottili, che sono la giusta via di mezzo per chi non vuole proprio rinunciare alla sensualità dei tacchi e al tempo stesso non vuole avere a che fare tutto il giorno con mal di piedi.

Sono la scelta ideale per l’ufficio, abbinati a tubini, tailleur e completi coordinati; completano alla perfezione i party look più eleganti e sono perfetti anche nel tempo libero, anche solo indossati con un semplice paio di jeans: davvero non ci sono ragioni per non investire su almeno un paio di kitten heels, sono le classiche calzature da sfruttare in ogni momento del quotidiano, a qualsiasi ora del giorno.

Durante il periodo estivo le griffe si sbizzarriscono inserendo nelle loro collezioni proposte adatte a tutte le esigenze, ma anche in questa stagione non mancano nuovi modelli da puntare!

Su cosa investire? Dalle versioni in pelle, suede, velluto e tulle a quelle impreziosite da perline, fiocchi e borchiette metallizzate: ecco 12 proposte da indossare ogni giorno, tutti i giorni.





DIOR Décolleté in tulle con pois di velluto

Credits: dior.com





JIMMY CHOO Décolleté di vernice rosse con tacco mini

Credits: farfetch.com





PAUL ANDREW Décolleté in satin con tacco spherical decorato con cristalli

Credits: netaporter.com





MASSIMO DUTTI Slingback in pelle a stampa animalier

Credits: zalando.it





AQUAZZURA Slingback nere in pelle con cinturino decorato da perline

Credits: mytheresa.com





PRADA Slingback rosa in pelle con maxi fiocco multicolor

Credits: farfetch.com





MANGO Décolleté azzurre in pelle scamosciata

Credits: shop.mango.com





FRANCESCO RUSSO Slingback in pelle a stampa animalier

Credits: farfetch.com





VALENTINO GARAVANI Décolleté slingback in vernice con borchiette dorate

Credits: valentino.com













MIU MIU Slingback in pelle metallizzata con applicazioni preziose sul tacco

Credits: farfetch.com





GIANVITO ROSSI Slingback in suede verde bottiglia

Credits: mytheresa.com





TOD’S Décolleté in pelle scamosciata con applicazioni in metallo

Credits: tods.com