Animalier, con maxi cinturino, in velluto o con dettagli gioiello: prendete appunti, qui si parla di scarpe con il tacco! Ecco el favolose 10 su cui puntare!



C'è poco da fare, a volte saranno anche scomode ma non riusciamo a rinunciare a un paio di scarpe con il tacco.

E comunque, diciamolo, c'è tacco e tacco: dallo stiletto "assassino", al block heel, comodo e "easy to wear" H24, fino al kitten heel, bon ton e super chic, a ognuno il suo!

Poi ci sono i dettagli a fare la differenza: fibbie preziose, listini e incroci super sexy, cinturini sempre più protagonisto della scena.

Abbiamo stilato la lista delle nostre 10 scarpe con il tacco dell'autunno inverno 2018, la guida per districarsi tra le tante proposte e mirare alle tendenze più forti del momento.

Per andare a colpo (e a passo sicuro) verso la nuova stagione!









Con tacco largo e comodo





Partiamo da una bella notizia: le scarpe con tacco largo e comodo (il block heel per intenderci) spopola ormai ovunque, tra le proposte delle griffe e i marchi fast fashion! Sono easy to wear e decisamente fashion. Insomma stile e confort, per una volta, vanno a braccetto!





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





In velluto





È il materiale protagonista della stagione. Il modello ideale per sfoggiarlo è su un paio di pumps dall'allure prezioso!





SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com





Con tacco alto e grosso





Volete svettare oltre misura? Puntate su un tacco maxi che garantisce cm in più ma anche una buona stabilità!





LOUIS VUITTON

Credits: vuitton.com





Animalier





Immancabile trend per l'autunno, si declina dal classico leopardato allo "snake". Il top di stagione? In versione super colorata, da abbinare a stiletti super sexy.





AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com





Mocassino posh





La forma è quella classica e ladylike ma il tacco è alto per conferire femminilità. Attenzione ai dettagli: basta qualche elemnto come una lavorazione a contrasto per dare l'effetto "wow".





LELLA BALDI





In versione sabot





Ne abbiamo viste a migliaia nelle ultime stagioni e, facciamocene una ragione, le ritroveremo anche questo autunno inverno! Da indossare, rigorosamente senza calze!





GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com





Stringate, stile bondage

Lacci e laccetti, sensuali e complici: le pumps più sexy, sono loro. Attenzione però: non sono certo adatte per tutti i giorni, riservatele per occasioni davvero speciali!



MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com





Kitten heel





Vezzose e bon ton, sono perfette anche con i jeans! Le nostre preferite sono colorate e in suede!





GANNI

Credits: net-a-porter.com





Con maxi cinturino





Non un semplice elemento funzionale ma vero protagonista: il classico cinturino diventa una fascia che cinge la caviglia con stile e personalità.





PETAR PETROV

Credits: mytheresa.com









Con dettaglio gioiello





Una fibbia preziosa che dà luce e charme anche alla più semplice delle scarpe. Un paio di "mary jane", qualche sbarluccicchio e saranno tutti ai vostri piedi, letteralmente.





JIMMY CHOO





Credits: jimmychoo.com