Pensavate che quella delle scarpe bianche fosse solo una moda passeggera? E invece eccole ancora qua!



Se siete riuscite a resistere a questo "tormentone" la scorsa estate, sappiate che l'autunno-inverno metterà a dura prova anche le più scettiche. Parliamo della tendenza che vede protagoniste le scarpe bianche!

Non solo stivaletti come la precedente ondata fashion ci aveva fatto credere. Ma anche stivali alti, mocassini, slingback, pumps, sandali, e naturalmente le immancabili sneakers.

Certo, ci rendiamo conto che non sono proprio le calzature più facili per tutti i giorni: pioggia e intemperie di stagione sono acerrimi nemici della pelle bianca.

Ma con poche e semplici accortezze (non indossatele quando la giornata promette fulmini e saette e magari portatevi un cambio per guidare l'auto per non rovinarle sui pedali!), saranno compagne fedeli sui look più belli.

Del resto il bianco, così luminoso e chic, è un vero must anche d'inverno!





Booties in pelle bianca GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





Sandali con cinturino gioiello MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Ballerine con lacci incrociati REPETTO

Credits: repetto.com





Mocassini MANSUR GAVRIEL

Credits: mytheresa.com





Stivali texani con tacco a contrasto PRIMARK

Credits: primark.com





Sneakers con fibbia gioiello ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





Stivali alti VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com





Pumps di pelle VALENTINO GARAVANI.

Credits: valentino.com





Stivaletti texani SEE BY CHLOÉ

Credits: yoox.com





Slingback con fiocchetto GANNI

Credits: mytheresa.com





Sneakers All Star alte CONVERSE

Credits: converse.com





Sandali con tacco gioiello SOPHIA WEBSTER

Credits: net-a-porter.com





Sneakers in pelle bianca HOGAN

Credits: hogan.com





Tronchetti con zip MANGO

Credits: shop.mango.com





Slingback con nastro DIOR

Credits: dior.com





Mules con tacco ZARA

Credits: zara.com