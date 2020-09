Non solo comode! Le scarpe basse, se scelte con cura, possono anche super stilose: dalle ballerine ai mocassini, ecco le versioni per l'autunno che amiamo di più

Per coniugare comfort e stile non c'è nulla di meglio di un bel paio di scarpe basse, siete d'accordo? Certo i tacchi rimangono sempre in cima alla lista dei desideri e tra i nostri alleati fashion più preziosi, ma nella vita di tutti i giorni un pizzico di comodità in più non guasta affatto (e i vostri piedi ve ne saranno grati!). Ma state pur tranquille, anche il lato glamour della faccenda non ne risentirà minimamente, anzi.

Basterà solo orientarsi sui modelli più cool in circolazione, di cui vi diamo un piccolo assaggio quest'oggi, per fare bingo al primo colpo!

Si spazia dalle stringate in pelle perfette per l'ufficio, alle ballerine che vi doneranno all'istante un tocco romantico e chic davvero irresistibile.

Dalle loafer in morbidissima nappa alle Mary Jane di vernice dal fascino bon ton. Senza dimenticare slingback rasoterra e sneakers.

Insomma la scelta è ampia e variegata, sta a voi scegliere le vostre flat shoes preferite!

Slingback in raso ZARA

Credits: zara.com

Ballerine di velluto PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com

Mocassini in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Scarpe basse con borchie metallizzate CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: net-a-porter.com

Sneakers minimal in pelle metallizzata MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Slingback in cavallino STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Ballerine con fascia di strass MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Mules di pelle con appliques KURT GEIGER

Credits: mamaison.shoes

Loafer di pelle con mini borchie SEZANE

Credits: sezane.com

Slingback stampa cocco H&M

Credits: hm.com

Ballerine a punta squadrata con catena removibile MANGO

Credits: shop.mango.com

Stringate in pelle stampa cocco EMANUELLE VEE

Credits: emanuellevee.it

Ballerine a punta in pelle intrecciata BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Chunky sneakers con lacci fluo F_WD

Credits: fwd-react.com

Mary Jane di vernice con doppio cinturino LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Ballerine con strass JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Mocassini in pelle bicolor CARMENS

Credits: carmens.it