Mocassini, stringate, ballerine: le scarpe basse non sono mai state più cool di così

Volete affrontare l'autunno con il piede giusto? Cominciate dalle scarpe, è sempre una buona idea.

E nella vita frenetica di tutti i giorni non esistono modelli più pratici e furbi di quelli flat, non c'è alcun dubbio.

Super comodi da sfoggiare di giorno tra un impegno di lavoro e l'altro. Ma dotati anche di una buona dose di glamour che li rende perfetti persino nel tempo libero e di sera.

Dai mocassini alle stringate maschili, passando per le ballerine dal fascino bon ton intramontabile. Chiuse oppure aperte sul tallone, in pelle, in vernice o in suede, a tinta unita o declinate su fantasie colorate e originali: la scelta dipende solo dalle vostre preferenze.

Ecco una selezione delle scarpe basse più eleganti e cool del momento (che vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare).





Mocassini con catena dorata CHANEL

Credits: chanel.com





Ballerine con tallone scoperto BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com





Mocassini in vernice con gommini TOD'S

Credits: tods.com





Stringate maschili ALDO

Credits: zalando.it





Ballerine con fibbia ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





Ballerine con fiocco e logo stampato DIOR

Credits: dior.com





Ballerine in tweed con fiocchetto PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com





Loafer stampa cocco H&M

Credits: hm.com





Mocassini in vernice TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Mocassini scamosciati RIVER ISLAND

Credits: zalando.it





Mocassini stampa animalier con nappine ZARA

Credits: zara.com





Mocassini in suede MANGO

Credits: shop.mango.com





Ballerine stampa cocco con cinturino PRADA

Credits: mytheresa.com