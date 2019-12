Puntiamo su una scarpa silver per illuminare il nostro outfit of the day, qualunque esso sia!

Come mai gli accessori, a partire dai gioielli, sono i migliori amici delle ragazze?

Semplice: perché grazie a piccoli grandi tocchi, possiamo osare senza stravolgere un intero outfit come faremmo invece con un bel cappotto o dei pantaloni. Siete d’accordo?

Dunque puntiamo sui dettagli preziosi e sparkling (anche meno proibitivi di un diamante!) come borse, cerchietti, cinture, cappelli e ovviamente le scarpe, l’accessorio "game changer" ovvero la svolta di qualunque abbinamento.

Le scarpe argento sono il must have del momento: d’effetto e luminose, si abbinano con tutto e saranno la soluzione per il vostro outfit, Cenerentola docet.





(Credits: Instagram) Giuseppe Zanotti

La selezione che vi proponiamo spazia dalle intramontabili party shoes tutte glitter e Swarovski, a modelli per tutti i giorni con tacco medio, décolleté che illumineranno i vostri office look, booties, stivali alti e anche da alta montagna.

Scopritele scorrendo la nostra selezione di scarpe argento per l'inverno 2019 fatta per principesse fashioniste delle favole moderne!

(Credits: Carmens)

Gli stivaletti dal tocco western di Carmens sono comodi e portabili, perfetti per il giorno. #SilverBooties

(Credits: Gucci)

Eleganti e classici, questi sandali silver di Gucci ricordano i modelli degli anni 50. #50sFashion

(Credits: Gioseppo)

Ancora booties con tacco medio per Gioseppo, questi però sono color piombo. #GunmetalBooties

(Credits: Hogan)

Le sneakers in pelle argento di Hogan sprizzano comodità da tutti i pori grazie alla maxi suola in gomma, la stessa delle trainer Interactive. #Interactive3

(Credits: MVP Wardrobe)

La stampa cocco è il tormentone moda dell'autunno inverno 2019 2020. Tutto chiaro? Ecco perché non potete farvi scappare gli stivali silver di MVP Wardrobe. #CoccoPrint

(Credits: Tod's)

Il classico gommino di Tod's si tinge di platino per farvi scintillare anche rasoterra! #Gommino

(Credits: Chiara Ferragni Collection)

La Cenerentola del 2019 rinuncia al principe azzurro per fare l'influencer e... per mettersi queste bellissime decolleté di Chiara Ferragni Collection! #CinderellaShoes

(Credits: Zara)

Anche la proposta di Zara è sparkling con glitter ma nel modello slingback! #GlitterShoes

(Credits: Zalando)

Le trainer di Pinko sono in tante sfumature d'argento con suola chunky. #SilverTrainer

(Credits: Tory Burch)

La proposta di Tory Burch è un iper femminile modello "Mary Jane", in pelle silver con finiture oro ed ha un finish talmente luminoso da sembrare specchiato. #MirrorMirror

(Credits: Schutz)

La tendenza della primavera estate 2020 parla chiaro: i sandali devono essere essenziali, minimal, con laccetti e dal sapore nineties. Perché non avvantaggiarci già da ora con la proposta strepitosa del brand made in Brazil Schutz? #NinetiesSandals

(Credits: René Caovilla)

Le slingback di René Caovilla sono da vera principessa con applicazioni di pietre a goccia super luminose e un tacco midi molto raffinato. #SwarovskiShoes

(Credits: Zalando)

Le decolleté di Pura Lopez hanno una silhouette assolutamente impeccabile. #PerfectDecolleté

(Credits: Zalando)

Se programmate una vacanza in montagna, non lasciatevi scappare gli stivali da neve per eccellenza, i mitici Moon Boot, che, in color argento, sembrano ancora di più gli stivali da astronauta! #MoonBoot

(Credits: Mango)

Minimal che più minimal non si può, i sandali di Mango sono indispensabili per l'autunno inverno e sopratutto per la primavera estate 2020! #Evergreen

(Credits: YOOX)

I texani continuano ad essere sulla cresta dell'onda come questi eccentrici e speciali di Maison Margiela, disponibili su YOOX. #WesternBoots

(Credits: Le Double F)

I sandali delle feste per eccellenza sono di Jimmy Choo che propone un modello tacco 10, con glitter e cinturino gioiello. #HolidayShoes

(Credits: Gianvito Rossi)

Una tendenza molto attuale in fatto di sandali è la punta affilata come questi in plexi e silver di Gianvito Rossi. Li indossereste? Noi si! #PointySandals

(Credits: Dior)

Bling bling per le flat shoes di Dior della collezione Circus che dimostrano che anche le scarpe senza tacco possono essere di grande effetto. #CirqueDHiver

(Credits: Converse All Star)

Le sneaker Converse All Star sono davvero senza tempo, anche in glitter color canna di fucile. #CyberConverse