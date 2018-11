Ecco a voi una speciale selezione di 12 modelli di calzature animalier per l'autunno inverno!

Decolleté nude? Ce l’ho. Bootie nero? Ce l’ho. Mocassino marrone? Ce l’ho! Scarpa leopardata? Se la risposta a questa fondamentale domanda è "mi manca!" non temete, siamo qui per voi!

Si dà il caso infatti che l'animalier sia un cult assoluto di questa stagione anche in fatto di scarpe.

Come ci mostra la top model Bella Hadid, le calzature animalier sono il dettaglio chiave dell’autunno inverno, il fiore all’occhiello che renderà il nostro outfit grintoso e indimenticabile.





(Credits: Instagram)

E noi, collezioniste incurabili di questo oggetto del desiderio, non possiamo tirarci indietro.

Stivali, stivaletti, pump, mule o sandali: ce n’è per tutti i gusti e soprattutto per tutte le necessità!

Ostacolare la nostra shoe mania sarebbe inutile e dannoso, quindi scoprite questa selezione animalier da comprare subitissimo!

(Credits: Gianvito Rossi)

Il modello di Gianvito Rossi racchiude due dettagli must dell'autunno inverno: il print leopardato in cavallino e la gamba "slouchy" ovvero morbida e "cadente". #slouchyboot





(Credits: Giuseppe Zanotti)

I tronchetti di Giuseppe Zanotti uniscono lo stile alla comodità: non solo sono in tessuto scuba, morbido ed elasticizzato ma hanno anche un pratico tacco di soli cinque centimetri. #comfy





(Credits: Hunter)

Tra i must have di questa stagione non potevano mancare i mitici stivali da pioggia Hunter, ovviamente in versione animalier. #happywhenitrains





(Credits: Jeffrey Campbell)

Le mule di Jeffrey Campbell sono accollate e con tacco a rocchetto. #acceptableinthe80s





(Credits: Kurt Geiger)

Anche le sneaker di Kurt Geiger si vestono di leopard print. #sneakermania





(Credits: Pretty Ballerinas)

Le loafer di Pretty Ballerinas sono ultrapiatte in cavallino. #prettyloafers





(Credits: Rebecca Minkoff)

Rebecca Minkoff propone stivaletti animalier in versione sportiva con suola in gomma, lacci e fibbie, perfetti per affrontare la giungla urbana con stile. #sportyjungle





(Credits: Roger Vivier)

I tronchetti in cavallino di Roger Vivier sono in tonalità "bruciato" con maxi stampa stilizzata. #cavallinochic





Sam Edelman (Credits Zalando)

Altro bootie altra corsa: ecco la versione tronchetto animalier di Sam Edelman. #bootiefever





(Credits: Net-a-Porter)

Tra le nostre proposte non potevano mancare i sandali invernali: qui gli iconici di Stuart Weitzman, minimali! #leopardatominimal





(Credits: Tod's)

Il classico e intramontabile mocassino "gommino" Tod's in maxi stampa leopardata. #mygommino





(Credits: Zara)

L'aspetto bon ton di queste decolleté con fiocchetto firmate Zara crea un conrasto interessante con il print animalier. #wildbonton