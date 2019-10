O le ami o le odi, non ci sono mezze misure ma una cosa è certa: le scarpe a punta quadrata quest’anno sono gettonatissime.

Direttamente dagli anni 90 le scarpe a punta quadrata sono tornate sulla cresta dell'onda!



In principio fu Bottega Veneta che, sotto la direzione artistica di Daniel Lee, le ha riportate in auge e ai piedi di celeb e influencer, decretandole it-shoes del momento. A seguire Balenciaga, Gucci, Burberry, Prada le hanne declinate in tutte le fogge possibili e su tantissimi modelli dagli stivali alle décolleté.

Ma cos’è che le rende il nuovo "feticcio" delle shoes addicted? Di sicuro l'allure della forma che permette di "switchare" da uno stile vintage a un look più eclettico, austero e contemporaneo.





Certo, abbinarle non è semplicissimo ma basta seguire alcuni tips: sono perfette con i pantaloni leggermente a zampa, un abito corto dal taglio minimal, una gonna mini o midi leggermente svasata. E poi attenzione agli accessori: via libera a qelli dal design geometrico e dalle linee essenziali.

Abbinate nel modo giusto possono anche slanciare l’intera figura dando al look un tocco da vera lady boss!

Se ancora non siete convinte, non perdetevi la nostra speciale selezione di scarpe con punta quadrata per l'autunno inverno 2019





BALENCIAGA Décolleté slingback tacco medio a punta quadrata.

Credits: balenciaga.com

BOTTEGA VENETA Décolleté stretch in mesh e vitello berry.

Credits: bottegaveneta.com

GUCCI Mocassino con tacco impreziosito da maxi perle e borchie dorate.

Credits: gucci.com

ZARA Stivaletto in pelle nera e punta quadrata.

Credits: zara.com

BURBERRY Décolleté in pelle e tessuto con cinturino.

Credits: it.burberry.com

PRADA Stivali in vernice lucida nera e punta quadrata.

Credits: mytheresa.com

ROGER VIVIER Décolleté in vernice lucida plastic buckle.

Credits: giglio.com

FENDI Décolleté gialle sole con punta quadrata.

Credits: mytheresa.com

JIMMY CHOO Stivaletto in pelle nera con logo dorato laterale.

Credits: jimmychoo.com

MARNI Stivali bianco ottico con tacco e punta quadrata.

Credits: mytheresa.com

WANDLER Stivaletti bordeaux realizzati in doppia pelle lucida e opaca.

Credits: mytheresa.com