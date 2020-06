Li abbiamo criticati per una vita e ora? I chunky sandals sono tutto quello di cui abbiamo bisogno!

Sono extra, hanno platform piatto e ricordano il tanto chiacchierato modello made in Germany utilizzato dai turisti di mezzo mondo con l’immancabile calzino ma… qualcosa è cambiato!

Se prima li guardavamo con sospetto e li snobbavamo, ora, complici celeb e influencer, sono entrati a passo spedito nelle nostre wishlist dell’estate 2020!

Parliamo dei chunky sandals o velcro sandals (molti di essi hanno gli strap in tessuto tecnico) e da quando la maison Chanel li ha proposti in collezione, le fashion addicted più coraggiose non possono più farne a meno.

Sarà che in quarantena abbiamo “sciabattato” a dir poco, sarà che siamo a luglio e ci abbiamo fatto l’occhio, ma i chunky sandals sono ormai una necessità da avere i piedi al più presto (senza calzini però, mi raccomando!).

Per non sbagliare modello, scegliete uno sandalo chunky della nostra selezione!

(Credits: Net-a-Porter)

Arizona Love è un brand disegnato dalla stilista francese Leslie Halfon, specializzato in sandali in velcro super cool e dal prezzo accessibile. #BandanaPrint

(Credits: Chanel)

Chunky sandals "a go go" nella collezione di Chanel (molti modelli sono sold out ovunque!) #StatementPiece

(Credits: Castañer)

Lo spagnolo Castañer è specializzato espadrilles e rafia, va da sé che i chunky sandals del brand siano intrecciati in paglia con maxi listini. #RafiaShoes

(Credits: Matchesfashion)

Proenza Schouler ha collaborato con marchio di chunky sandal per antonomasia, Birkenstock, per creare una capsule esclusiva che unisce gli stili di entrambi i brand. #Capsule

(Credits: Fendi)

Maxi suola in gomma e cinturini monogram per la proposta super chunky di Fendi. #Monogram

(Credits: Zalando)

I particolari sandali di Topshop sono in PVC che fa un effetto nudo davvero eccentrico. #PVC

(Credits: Tommy Hilfiger)

Bianco, rosso e blu: i colori di Tommy Hilfiger sui sandali dal plateau in gomma alti 4cm. #TommyLove

(Credits: H&M)

Davvero divertenti (nonché alla portata di tutti) i sandali di H&M con glitter argento. #Sparkling

(Credits: Stonefly)

Stonefly è un brand italiano che garantisce qualità e sopratutto confort su qualsiasi calzatura, come questo modello chunky bicolore, un vero must. #RealConfort

(Credits: Net-a-Porter)

Una proposta leopardata non poteva di certo mancare, come quella di Loeffler Randall che trovate sulla e-boutique Net-a-Porter. #LeopardPrint

(Credits: Prada)

I sandali in velcro di Prada puntano tutto sulla suola, quasi una scultura in gomma divertente e fashion. #ChunkySole

(Credits: Simone Rocha)

Le dimensioni chunky dei sandali di Simone Rocha creano un contrasto interessante con le applicazioni di perle e borchie. Cool come sempre! #Pearls

(Credits: Vince)

Color crema sulla proposta essenziale e minimal chic di Vince. #Neutral

(Credits: Givenchy)

Suola a contrasto e logo in vista per i sandali in velcro di Givenchy. #Logomania