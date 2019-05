Perfetti per le cerimonie eleganti, ma anche per dare un tocco speciale alle mise più semplici: ecco i sandali gioiello must della primavera



Alti, impreziositi da cristalli luccicanti. Oppure bassi (e dunque anche comodissimi!), arricchiti da perle o gemme colorate.

Comunque li preferiate, i sandali gioiello sono un alleato davvero prezioso del guardaroba.

E non solo a corredo dei look più eleganti da sera o da cerimonia. Ma anche su mise più essenziali e casual per aggiungere quel tocco speciale che fa davvero la differenza.

Ma quali sono i modelli degni di nota per la primavera-estate 2019? Abbiamo vagliato le tantissime proposte in circolazione e decretato le nostre preferite.

Ecco i consigli per uno shopping mirato!





Bassi...





Siete convinte che il glamour assoluto risieda esclusivamente nei tacchi alti? Questi modelli flat vi faranno ricredere, ne siamo certe. Dai sandali di Chanel con listini intrecciati e eleganti perle incastonate, a quelli in pelle bianca di Miu Miu con fibbia di strass. Anche il comfort ha il suo fascino, credete a noi!





Oppure alti





Se non vi abbiamo convinto giocandoci la carta della comodità e preferite invece "soffrire" ma sempre con stile, ecco i modelli imperdibili con il tacco alto. Dalla variante con maxi fiore in raso e applique dorate di Roger Vivier (perfetta per un matrimonio!), ai sandali nude look con borchie scintillanti di Acquazzura che si abbinano praticamente con tutto. Magari non proprio per tutti i giorni, d'accordo. Ma diciamocelo: quanto sono belli?





Sandali gioiello: le versioni con tacco ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com

AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com



CARMENS

Credits: carmens.it



CASADEI

Credits: casadei.com

DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com

GUCCI

Credits: gucci.com



JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com

RENÉ CAOVILLA

Credits: net-a-porter.com





ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com



