San Valentino si avvicina a grandi passi: se volete celebrare la Festa degli Innamorati con il giusto mood, eccovi servite con una selezione di capi e accessori moda a tema!

Forse volete lanciare qualche "imbeccata" alla vostra dolce metà che sta cercando invano da settimane un regalo per San Valentino che vi lasci a bocca aperta.

Oppure volete soltanto trovare qualche ispirazione per il look perfetto da sfoggiare il 14 Febbraio per quella cenetta romantica a lume di candela (che sia fisica o su facetime poco conta visto il periodo complicato).



O ancora volete farvi un regalo speciale per gratificarvi dopo questo inizio anno molto difficile.

In tutti questi casi vi trovate nel posto giusto. Sì, perché abbiamo raccolto per voi tantissime idee fashion per un San Valentino da favola!

A farla da padrone, come nella migliore delle tradizioni, un tripudio di cuori e cuoricini, dolci dediche, dichiarazioni d'amore e tanto tanto tantissimo rosso, il colore dell'amore per antonomasia ovvio (ma anche il rosa e il fucsia ci sembrano un'ottima alternativa).

Ecco, ora i partner sono avvisati....

San Valentino 2021: i capi e gli accessori a tema Felpa con scritta SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Blazer VERONICA IORIO



Credits: veronicaiorio.com

Gonna a portafoglio SFIZIO



Credits: sfiziocollection.com

Pumps in vernice Two for Love A.BOCCA



Credits: abocca.co

La Lotty Bag di ANIYE BY sarà tra i modelli di punta della FW 21/22. Se non riuscite ad aspettare, potete tentare di accaparrarvela dal 25 al 31 Gennaio nella limited edition online in esclusiva sull'e-commerce del brand



Credits: aniyeby.com

Shopper con dettaglio cut-out a forma di cuore LE PANDORINE



Credits: lepandorine.it

Gonna midi con cuoricini stampati ALESSANDRO ENRIQUEZ



Credits: alessandroenriquez.com

Virtus Bag VERSACE



Credits: versace.com

Abito midi in tulle con applicazioni a forma di cuori ATELIER EME'



Credits: atelier-eme.com

Sandali Aveline JIMMY CHOO



Credits: jimmychoo.com

Mini bag da sera con cristalli ROSANTICA



Credits: rosantica.com

Completo intimo in satin rosa YAMAMAY



Credits: yamamay.com

Occhiali da sole BLUMARINE by DE RIGO



Courtesy of Press Office

Borsa a quadretti LANCEL



Credits: lancel.com

Babydoll in tulle nero con dettaglio cut-out INTIMISSIMI



Credits: intimissimi.com

Mini clutch con catena di metallo FURLA Evening



Credits: furla.com

Charm in pelle martellata COCCINELLE



Credits: coccinelle.com

Camicia in tulle con fiocco SAINT LAURENT



Credits: mytheresa.com

Blazer in jacquard stampa animalier con fodera in seta GIANLUCA CAPANNOLO



Credits: gianlucacapannolo.com

Borsa in nappa dal motivo paisley ANITA BILARDI



Credits: anitabilardi.com

Slingback Coeur RENE' CAOVILLA



Credits: renecaovilla.com

Borsa a mano con catena e borchie LA CARRIE



Credits: lacarrie.it

Body in tulle e pizzo UNDERWEAR KARL LAGERFELD



Credits: karl.com

Girocollo ricamato con punto diamante in cashmere e seta MALO



Credits: it.malo.it

Borsa a tracolla A.CLOUD



Credits: acloud-official.com

Maxi sciarpa con scritta Love BURBERRY



Credits: mytheresa.com

Sottoveste in raso OYSHO LINGERIE



Credits: oysho.com

Maglia con scritta BELLA FREUD



Credits: bellafreud.com

Trolley rigido PIQUADRO



Credits: piquadro.com

Borsa a forma di bocca con strass ALDO



Credits: aldoshoes.it

Pochette con catena TRUSSARDI JEANS su AMAZON FASHION



Credits: amazon.it

Slip in pizzo ricamato IRIS & LILLY su AMAZON FASHION



Credits: amazon.it

Blusa a pois con ruches e tulle AMOTEA



Credits: amotea.com

Completo intimo in pizzo TRIUMPH



Credits: it.triumph.com

Occhiali con montatura rossa MYKITA + MAISON MARGIELA



Courtesy of Press Office

Polo con cuoricini FRED PERRY X AMY WINEHOUSE



Credits: fredperry.com

L'iconica Cleo bag PRADA



Credits: prada.com

Abito a chemisier MANGO



Credits: shop.mango.com

Lingerie sexy AUBADE



Credits: aubade.fr

Portafoglio LE TANNEUR su AMAZON FASHION



Credits: amazon.it

Borsa in rafia AMOR Y MEZCAL



Credits: amorymezcal.com

Gonna di paillettes BEATRICE .B



Credits: beatriceb.com

Body in lurex MALI' BEACHWEAR



Credits: malibeachwear.com

Tracolla bicolor con cuore CARPISA



Credits: carpisa.it

Mascherine con rose stampate DESIGUAL



Credits: desigual.com

Love Bottle IZMEE



Credits: izmee.com

Tracolla bicolor HTC LOS ANGELES



Credits: htclosangeles.com

City bag con cuoricini YNOT?



Credits: ynot.boutique

Occhiali Bisous EYEPETIZER



Credits: eyepetizer.it

Completo intimo in seta e pizzo LA PERLA MAISON



Credits: it.laperla.com

Cover per iPhone Love Is Love WOOD'D



Credits: woodd.it

Puffer jacket DUVETICA



Credits: duvetica.it

T-shirt in cotone Cara Me MIALMA



Credits: mialmamilano.it

Portachiavi a forma di cuore CAMPO MARZIO



Credits: campomarzio.it

Foulard ALEXANDER MCQUEEN



Credits: alexandermcqueen.com

Mini Crescent STRATHBERRY



Credits: strathberry.com

City bag stampa cocco GIOSA MILANO



Credits: giosamilano.com

Tracolla in pelle rossa CALICANTO



Credits: calicantoluxurybags.it

Sandali in pelle e stampa optical CHIE MIHARA



Credits: chiemihara.com

Zaino in nappa burgundy RONCATO



Credits: roncato.com

Completo intimo in tulle con labbra stampate CALVIN KLEIN UNDERWEAR



Credits: calvinklein.it

Pumps con tacco DAMIANO MARINI



Credits: damianomarini.it

Blusa in seta con le frange FALCONERI



Credits: falconeri.com

Sneakers in pelle con cuoricini FILA



Credits: fila.com

Sandali Bunny FRANCESCA BELLAVITA



Credits: francescabellavita.com

Maxi shopper stampa bacio GABS



Credits: gabs.it

Occhiali da sole Laps Collection by ITALIA INDEPENDENT



Credits: italiaindependent.com

Pumps con scritta Crazy in Love MALONE SOULIERS



Credits: malonesouliers.com

Cardigan in cashmere rigenerato con toppe a forma di cuore e stella sul retro MATE CASHMERE



Credits: matecashmere.com

Blazer in velluto rosso NASCO UNICO



Courtesy of Press Office

Blusa con maniche in tulle MOTIVI



Credits: motivi.com

Pigiama con cuoricini PRIMARK



Credits: primark.com

Calzini in lurex SARAH BORGHI



Credits: sarahborghi.com

Occhiali con montatura burgundy BAYRIA EYEWEAR



Credits: bayriaeyewear.com

Completino intimo SLOGGI



Credits: it.sloggi.com

Tracolla in pelle PINKO



Credits: pinko.com

Camicia con ruches e colletto a contrasto VERNISSE



Credits: vernisse.it

Pencil skirt jacquard TESEI



Credits: teseiofficial.com

Occhiali da sole KYME SUNGLASSES



Credits: kymesunglasses.com

Thevetia belt bag THE FRENCH PARROT



Credits: thefrenchparrot.com

Collant Pyramid in microfibra dalla stampa geometrica SOLIDEA



Credits: solidea.com

