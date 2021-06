Il countdown per i saldi estivi è ufficialmente iniziato e noi per l'occasione vi abbiamo preparato una lista di capi cool da acquistare approfittando degli sconti!

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dei saldi estivi 2021 (in questo articolo trovate tutte le date), previsti nella maggior parte delle regioni italiane a partire da sabato 3 luglio (ma non dimenticate che tantissimi brand hanno già cominciato da tempo a fare sconti e promozioni online).

Ebbene, per festeggiare come si deve uno degli eventi più attesi da tutte noi shopping addicted, abbiamo voluto tirare un attimo le somme sui fashion must che varrebbe proprio la pena di acquistare approfittando dei prezzi vantaggiosi.

Siete pronte a prendere nota? Del resto vien da sè che con una wish list dettagliata alla mano sarà molto più semplice districarsi tra le mille proposte e andare straight to the point, sbaragliando la concorrenza (che si sa in queste occasioni essere sempre molto agguerrita!) e accaparrandosi dei veri tesori di cui non pentirsi in futuro.

Sì perchè sappiamo per esperienza personale che spesso proprio durante i saldi, cavalcando l'euforia del momento, si comprano cose che alla fine non metteremo mai. Per scongiurare proprio questi "scivoloni" di stile abbiamo escluso dal nostro elenco quei trend troppo modaioli (e quindi passeggeri), concentrandoci invece su alcuni pezzi chiave che non possono mancare nello stile quotidiano di tutte noi.

Che cosa aspettate a metterli nel carrello? Presto che è tardi (sì, molto probabilmente andranno sold out in un lampo).

T-shirt bianca con dettaglio frange SFIZIO COLLECTION

Credits: sfiziocollection.com

Gonna midi dalla stampa grafica PRIMARK

Credits: primark.com

Jumpsuit crop MARELLA

Credits: it.marella.com

Cardigan con maxi colletto & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Gonna a fiori in popeline MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Wrap dress satin L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Top monospalla con drappeggio KOCCA

Credits: kocca.it

LEVI'S 501 cropped su Zalando

Credits: zalando.it

Camicia con colletto preppy MANGO

Credits: shop.mango.com

Bermuda in denim con cintura ZARA

Credits: zara.com

Abito a campana in denim TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com

Blusa a fiori GUESS

Credits: guess.eu

Pantaloni bianchi a sigaretta H&M

Credits: hm.com

Minigonna con piume e paillettes BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Blazer bianco TWINSET MILANO

Credits: twinset.com