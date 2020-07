3, 2, 1..via! Per non arrivare impreparate ai saldi estivi è meglio iniziare subito a individuare i capi must da non lasciarsi scappare per dare un twist al guardaroba



Vi avevamo avvisato per tempo: quest'anno i saldi estivi inizieranno in via eccezionale in tutte le regioni nella medesima data, ossia l'1 Agosto. Ma online e nei negozi sono già partite svendite e promozioni a prezzi più che vantaggiosi.

Se però volete aspettare che ci siano ulteriori ribassi per poter fare acquisti più a cuor leggero, non vi resta che attendere la data ufficiale. Unica accortezza è quella di avere le idee ben chiare perchè, come sempre accade, sarà una guerra all'ultima taglia disponibile!

Per questo abbiamo deciso di suggerirvi alcuni pezzi must da non farvi scappare, pescati tra le tendenze più forti della spring summer 2020 (ma alcuni capi vi torneranno super utili anche a settembre, credete a noi!).

Iniziate quindi a ragionare su quali tesori fashion vorreste aggiungere subito al vostro guardaroba, sarà molto più probabile poi riuscire ad accaparrarseli.

Se poi una volta che li avrete aggiunti nel carrello non saprete resistere alla tentazione di comprarli subito, sappiate che non vi giudicheremo!

Jumpsuit plissé MANGO

Giacca di jeans STRADIVARIUS

Camicia in seta FALCONERI

Gonna midi plissé J CREW

Minidress in maglia con strass SANDRO PARIS

Maxi dress monospalla con ruches AMOTEA

Camicia a righe TOMMY JEANS su Zalando

Shorts di paillettes TWINSET MILANO

Longdress in sangallo MOTIVI

Blazer con bottoni gioiello H&M

Blusa a pois LANACAPRINA

Gonna midi in satin ZARA

Minidress stampa Vichy VICOLO

Top con volant PULL&BEAR

Jeans cropped J BRAND

Wrap dress a fiori GANNI

Pantaloni a vita alta MARELLA

Trench rosa CLAUDIE PIERLOT PARIS

