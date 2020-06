Dopo la decisione ufficiale di rimandare i saldi estivi 2020, ecco la data definitiva da segnarvi in agenda. Valida per tutte le regioni d’Italia, per la primissima volta

Storicamente i saldi estivi incominciano la prima settimana di luglio ma quest’anno l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutto nel mondo della moda, ribassi compresi.

La data d’inizio saldi che è appena stata ufficializzata è il 1° agosto, giorno in cui per la prima volta i ribassi incominceranno in tutte le regioni d’Italia.

La decisione di rimandare i saldi estivi 2020 è stata presa per permettere ai negozi di recuperare le vendite a prezzo pieno, mancate a causa del lockdown. A decretarlo è stata la Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, assecondando le richieste di Federazione moda Italia-Confcommercio di posticipare la stagione dei saldi.

Il Covid-19 che ha portato alla chiusura di tutti gli store e le boutique è stato il fattore determinante di un vero e proprio boom di acquisti online. Dall’inizio della pandemia lo shopping digitale è aumentato dell’80%, lo conferma un’indagine appena condotta da Nielsen.

Secondo il magazine Forbes, il 75% di chi ha fatto acquisti sugli e-commerce non aveva mai comprato online prima.

Posticipare l’inizio dei saldi aiuterà i commercianti e i negozi fisici a recuperare il tempo perduto, vendendo a prezzo pieno abiti e accessori fino al 1° agosto. E facendo un po’ di "sana concorrenza" all’online.