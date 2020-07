Pronte per una sessione di shopping estivo? Online sono già iniziati sconti e offerte sui vestiti e i capi must di stagione!

Sì, lo sappiamo: la data ufficiale dei saldi estivi quest'anno è stata fissata per l'1 Agosto, ma online moltissimi brand (inclusi i nostri e-commerce del cuore) hanno già iniziato ad applicare sconti e promozioni sulle collezioni spring summer 2020 e la cosa, lo confessiamo, ci ingolosisce non poco. Anche perché molto probabilmente i capi che occhieggiamo da inizio stagione saranno i primi ad andare sold-out (succede sempre così, è matematico!).

Perché dunque non giocare un po' d'anticipo e toglierci quello sfizio fashion che desideriamo da mesi? Del resto un regalo prima delle vacanze ce lo meritiamo senza alcun dubbio.

Ma quali sono i pezzi giusti su cui vale la pena investire senza rimorsi? Dall'abito midi a portafoglio al minidress in tessuto goffrato, dal blazer che ci tornerà utile anche a settembre, alla camicia azzurra oversize, passando per i jeans a vita alta e la gonna di pelle: sono solo alcuni esempi dei key-pieces vincenti che vi risolveranno il look.

Per non sbagliare, abbiamo selezionato delle vere e proprie chicche che non possono mancare nel guardaroba più stiloso e la buona notizia è che sono tutti scontati e a portata di un semplice click!

Shirred dress FAITHFULL THE BRAND su Net-a-porter (€ 92,62 invece che € 231,57)

Credits: net-a-porter.com

Blazer doppiopetto H&M (€ 15 invece che € 29,99)

Credits: hm.com

Wrap dress ESPRIT COLLECTION su Zalando (€ 61,45 invece che € 94,99)

Credits: zalando.it

Minidress in lurex ALEXACHUNG su Net-a-porter (€ 142,50 invece che € 285)

Credits: net-a-porter.com

Camicetta a fiori DOLCE&GABBANA su Mytheresa (€ 381 invece che € 545)

Credits: mytheresa.com

Jeans mom fit PULL&BEAR (€ 19,99 invece che € 29,99)

Credits: pullandbear.com

Giacca di jeans LEVI'S® MADE & CRAFTED® su Net-a-porter (€ 105 invece che € 150)

Credits: net-a-porter.com

DESIGUAL invita i suoi clienti ad affrettarsi (letteralmente a "muovere il sedere"!) per accaparrarsi i capi migliori della collezione già scontati attraverso una campagna funny e irriverente con tanto di video musicale con ogni tipo di twerk. Un esempio dei pezzi da non perdere? Questo maxi dress con fiori e bretelline a contrasto (€ 83,95 invece che € 119,95)

Credits: desigual.com

Camicia oversize con ruches ZARA (€ 19,95 invece che € 29,95)

Credits: zara.com

Gonna di pelle GESTUZ su Zalando (€ 69,95 invece che € 139,99)

Credits: zalando.it

Abito midi in tessuto crochet MANGO (€ 39,99 invece che € 59,99)

Credits: shop.mango.com

Blusa asimmetrica SELF-PORTRAIT su Mytheresa (€ 203 invece che € 290)

Credits: mytheresa.com

Gonna plissé MIU MIU su Mytheresa (€ 504 invece che € 720)

Credits: mytheresa.com

Cardigan con bottoni dorati CLAUDIE PIERLOT PARIS (€ 87,50 invece che € 175)

Credits: claudiepierlot.com

Jeans a vita alta RE/DONE su Mytheresa (€ 180 invece che € 300)

Credits: mytheresa.com

Abito midi a pois REFORMATION su Net-a-porter (€ 217 invece che € 310)

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni sartoriali STELLA MCCARTNEY su Mytheresa (€ 381 invece che € 545)

Credits: mytheresa.com

Minidress stampato SANDRO PARIS (€ 185,50 invece che € 265)

Credits: it.sandro-paris.com

Bermuda in twill di cotone MAX MARA su Mytheresa (€ 175 invece che € 250)

Credits: mytheresa.com

Minidress stampa rose STRADIVARIUS (€ 20,99 invece che € 29,99)

Credits: stradivarius.com