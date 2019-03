Perchè catalogarlo tra le nuance autunnali? Il color ruggine è un must anche nella bella stagione: provare per credere



Non solo tinte vivaci e colori pastello. La primavera 2019 si tinge di ruggine.

Una nuance calda e intensa, a mezza via tra l'arancio e il marrone, spesso considerata troppo "difficile" da indossare e ancor di più da abbinare.

Ma che secondo noi, invece, è capace di donare al look un tocco davvero speciale. E non solo nella stagione autunno-inverno a cui spesso viene associata, ma anche durante la primavera-estate.

Merito del suo fascino seventies e quell'allure boho-chic che non ci lascia mai indifferenti. Tra i suoi tanti pregi poi c'è anche quello di esaltare alla perfezione l'abbronzatura (e in vista dell'estate non è affatto male!).

Dal midi dress alla borsa in pelle scamosciata, dal blazer doppiopetto agli stivali col tacco, passando per il pullover a girocollo ai jeans a vita alta.

Pronte a farvi contagiare anche voi dalla rust mania?

Scoprite la nostra selezione con i capi e gli accessori più cool da non lasciarsi scappare!





Maglia a girocollo MARNI

Credits: farfetch.com





Jeans mom fit ZARA

Credits: zara.com





Stivaletti con tacco NEOUS

Credits: mytheresa.com





Tracolla in pelle PETER PETROV

Credits: farfetch.com





Blazer doppiopetto MANGO

Credits: shop.mango.com





Midi dress & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Crop top con ruches H&M

Credits: hm.com





Abito asimmetrico ESTEBAN CORTAZAR

Credits: net-a-porter.com





Occhiali CHLOÉ EYEWEAR

Credits: farfetch.com





Tracolla di pelle DANSE LENTE

Credits: mytheresa.com





Stivali alti BALMAIN

Credits: mytheresa.com





Shopper scamosciata PROENZA SCHOULER

Credits: net-a-porter.com