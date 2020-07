Il rosa corallo scalpita per entrare nella lista delle vostre nuance preferite di sempre. Scommettiamo che ci riuscirà in un batter d'occhio?

Vi ricordate del famoso Living Coral? Sì, parliamo proprio del vincitore dell'ambìto titolo di "colore dell'anno" secondo Pantone nel 2019. Ecco, ora stemperatelo un po' e rendetelo più delicato e femminile, aggiungendo una punta di rosa pesca. Otterrete così la nuance perfetta per l'estate 2020: il Coral Pink, per l'appunto.

Una sfumatura di rosa corallo super chic, pronta ad avvolgervi in un "abbraccio caldo e accogliente": queste le parole scelte da Pantone per descriverlo al meglio. E noi non possiamo che concordare con questa definizione e spalancargli le ante del nostro armadio!

Dalla blusa romantica con maniche a sbuffo e ruches che si sposerà alla perfezione anche con i vostri affezionatissimi jeans, al completo blazer-pantalone con cui aggiungerete un tocco fresco e colorato anche al dress code più serioso, persino in ufficio.

Dal sofisticato cocktail dress per una serata speciale al bikini che saprà esaltare alla perfezione la vostra abbronzatura.

E ancora assolutamente da avere un paio di sandali con tacco (come quelli con listini incrociati che, come saprete, sono un grande must quest'anno) e una tracolla in pelle da sfoggiare all day long.

Pronte a tuffarvi nel rosa corallo? Scoprite la nostra selezione con gli hot pieces in questa sfumatura deliziosa!

Blusa con ruches REFORMATION

Blazer monopetto ZARA

Pantaloni a vita alta con cintura ZARA

Blusa con maniche ampie e dettaglio cut-out CHLOÉ

Sandali con tacco e listini incrociati THE ROW

Abito a tubino ROKSANDA

Costume da bagno due pezzi OYSHO

Camicia con bottoni gold GUCCI

T-shirt di cotone JAMES PERSE

Borsa a tracolla con borchie ALAÏA

