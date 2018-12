Il Pantone Color Institute ha decretato il colore del 2019: una nuance calda e vibrante di corallo che, scomettiamo, ameremo alla follia.



Mentre in questi mesi ci siamo abituati a indossare le nuance autunnali, Pantone ha drecretato il colore 2019: si tratta di Living Coral, una sfumatura di corallo, per l'appunto, molto chic e che fa subito venire voglia d'estate!

Come ha spiegato Laurie Pressman, vice presidente di Pantone, intervistata da Associated Press, "Questo colore ci si è imposto in un momento così delicato per l'ambiente, dove i cambiamenti climatici stanno sbiancando le barriere coralline cancellando i loro arcobaleni".

















"Con tutto quello che accade oggi, abbiamo cercato un colore che comunicasse umanità, in risposta alla disumanizzazione di questa era digitale. Questo colore reca conforto e ci fa sentire bene. Abbiamo voglia di giocare, di leggerezza", ha proseguito.

Un colore, insomma, che guarda a tematiche importanti e che riporta in primo piano l'attenzione verso le problematiche ambientali. Di sicuro il mondo della moda, della bellezza e del design sono già in allerta.

Stilisti e designer, del resto, hanno già attinto a piene mani alla palette del corallo: non a caso sulle passerelle della Primavera Estate 2019 abbiamo già intravisto creazioni in tinta firmate da Brandon Maxwell ed Elisabetta Franchi, per fare qualche nome.

Tonalità prettamente estiva la immaginiamo già dilagare su vestiti, costumi, borse e accessori di ogni tipo. Se poi pensate quanto sta bene con ll'abbronzatura, il gioco è fatto!

Non ci resta che attendere qualche mese per tuffarci nelle sfumature vibranti del Living Coral!





