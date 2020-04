Il 21 aprile Sua Altezza Reale, la Regina Elisabetta II, compie 94 anni. Per renderle omaggio, abbiamo passato in rassegna tutte le volte in cui ha sfoggiato le tonalità Pantone.



"Dio salvi la Regina!" è proprio il caso di dirlo: in questi tempi difficili Sua Altezza Reale, la Regina Elisabetta II ha dimostrato ancora una volta la sua tempra e il suo carisma.

Ha parlato di recente alla nazione, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, confermando il suo ruolo di punto di riferimento. Ma i pregi di questa sovrana che regna sul trono britannico da quasi 70 anni sono innumerevoli - non ultimo un senso per lo stile che l'ha resa, di fatto, un'icona di stile. Soprabito in primavera o cappotto in inverno, vestito o completo, cappellino spesso abbinato e handbag al braccio, il suo dress code è una delle poche certezze che ci rimangono nel mondo della moda.

La sua predilezione per il colore, poi, ha dato vita a una gamma di look che, in circa 68 anni di regno, ha toccato la quasi totalità di sfumature dell'arcobaleno.

Altro che Pantone: l'autorità in fatto di nuance sembra essere proprio lei, la Sovrana inglese, che, spesso e volentieri, è stata in grado di anticipare tendenze e mode di anni, quasi decenni!

Prendiamo proprio le nuance che Pantone decreta ogni anno come le top: state certe che la Regina, le avrà di sicuro portate, addirittura prima che lo diventassero!

Chiamatela trendsetter "sui generis", ma di sicuro, in fatto di palette, la sa molto lunga.

In occasione del suo 94esimo compleanno, il 21 aprile, vogliamo dedicare alla Sovrana un omaggio speciale: abbiamo passato in rassegna la storia fashion dei look Pantone indossati da Elisabetta II in questi anni di regno.

Partiamo subito dall'ultimo look sfoggiato dalla Sovrana: un abito in una nuance particolare di verde, indossato durante il messaggio tv di qualche settimana fa alla nazione. Il colore - Pantone l'aveva definito Emerlad Green nel 2013 - è molto amato dalla Regina che l'ha indossato in molte occasioni. Ma questa volta ha una valenza speciale: è un omaggio al colore dei camici e delle uniformi dei medici impegnati negli ospedali. Un pensiero a tutti coloro che stanno affrontando in prima linea l'epidemia.

Pantone aveva eletto Ultra Violet come colore del 2018 solo da qualche giorno ma la Regina era già "sul pezzo". Eccola in arrivo alla stazione di Sandringham, località dove trascorre le vacanze di Natale con la famiglia, con un cappotto in tinta con bottoni dorati e foulard en pendant.

Il 2017 è l'anno del Pantone Greenery, una tonalità di verde particolarmente brillante e, a detta di molti, difficile da indossare. Ma Sua Altezza l'aveva già portato anni prima (il look in foto è del 2001) e con che piglio e aplomb, poi!

IL 2016 è un anno "ricco"! Non una ma ben due nuance: il Rose Quartz e il delicato Serenity. Due tinte "pastello" che ben si accordano con il dress code di Sua Altezza! Che a fine 2015 li indossa, attenzione-attenzione, addirittura combinate insieme con questo cappottino di tweed. Se non è maestria questa!

2014, l'anno di Radiant Orchid. La Regina lo sceglie per ispezionare la Guardia d'Onore a Plymouth: soprabito e cappello in tinta e accessori neri per dare il giusto tocco di classe e sobrietà.

Nel 2012 il Tangerine Tango invade le palette colore e i nostri armadi. Sua Altezza lo aveva già sfoggiato ben 10 anni prima: eccola mentre saluta un Concorde in volo in occasione del Giubileo per i 50 anni del suo regno.

Nella foto del 1992 Elisabetta II è in Francia per la sua terza visita di stato. Chissà se immaginava che il colore che indossava, battezzato Honeysuckle, sarebbe stato il colore Pantone del 2011?

Il 2009 è all'insegna del giallo Mimosa: Sua Altezza lo indossa già 8 anni prima, nel 2001, per l'annuale appuntamento ad Ascot, abbinato a guanti e borsa bianchi. Che chic!

2006, arriva il Pantone Sand Dollar, un beige molto discreto ed elegante: come l'outfit in maglia di Sua Maestà, indossato già nel 1998. L'asino Tinker sembrava approvare l'ensamble e noi con lui!

Nel 2003 il colore Aqua Sky fa capolino, a cavallo tra design e moda: la nuance non sfugge al radar attento della Regina che sembra apprezzare particolarmente la nuance in questione, tanto da indossarla in più occasioni.

Fuchsia Rose, colore Pantone del 2001, è un'altra delle tinte preferite da Sua Altezza. Eccola nel 2016 con un delizioso soprabito e un vestito stampato in tinta.

Siamo nel 2000 e Cerulean Blue apre il nuovo Millenio. Nel 2003 Elisabetta II lo indossa per dare il benvenuto al Presidente americano dell'epoca, George W. Bush., sul suolo britannico.

