Che sia il marito, il papà o l'amico del cuore, avrete senz'altro un Lui speciale a cui fare un regalo a Natale, no?

Chi afferma che fare un regalo a un uomo sia una cosa semplice, dice una bugia.

I maschi, ve ne sarete di certo accorte anche voi, sono diventati via via sempre più esigenti e "preparati" anche su argomenti come la moda e lo stile e hanno affinato i gusti in maniera precisa.

Se un tempo i più si affidavano a mamme e fidanzate per il look, oggi decidono autonomamente (o quasi) cosa deve far parte del loro guardaroba e cosa no.

Quindi, se nella lista delle persone a cui fare regali a Natale avete un Lui speciale, dal papà al fidanzato, dall'amante al migliore amico, la ricerca sarà più complessa del previsto.

Ma per facilitarvi il compito, abbiamo preparato una selezione di capi e accessori moda che apprezzerà di sicuro: provare per credere!





I regali di Natale per lui Pullover natalizio ALCOTT

Credits: alcott.eu

Cartella per l'ufficio BOGGI MILANO

Credits: boggi.com

Boxer con pacchetti regali stampati INTIMISSIMI UOMO

Credits: it.intimissimi.com



Camicia sartoriale, ALESSANDRO GHERARDI.

Credits: alessandrogherardi.com

Orologio in policarbonato D1 MILANO

Credits: eu.d1milano.com

Blazer check MASSIMO ALBA

Credits: massimoalba.com





Borsa zaino "Kim" in pelle e nylon, RUCOLINE.

Credits: rucoline.com



Giacca M Purist in tessuto Gore-Tex® THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.it

Stivaletti in pelle cuoio GIANNI GALLUCCI

Credits: giannigallucci.com



Guanti in pelle FAY

Credits: store.fay.com

Piumini con cappuccio JAKED

Credits: jaked.com

Pullover a fantasia MANGO

Credits: shop.mango.com



Piumino metallizzato NORTH SAILS

Credits: northsails.com

Gemelli in oro giallo PIA MARIANI

Credits: piamariani.com

Zainetto in suede PIJAMA

Credits: pijama.it



Cravatta con stampa natalizia PRIMARK

Credits: primark.com

Occhiali da sole RAY-BAN

Credits: ray-ban.com

Pullover a girocollo ROSSIGNOL

Credits: rossignol.com



Giacca double-face SALVATORE SANTORO

Credits: salvatoresantoro.com

Calze con disegni natalizi CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com

Cardigan bicolor SUN68

Credits: sun68.com



