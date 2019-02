Ralph Lauren sfilerà il 7 febbraio durante la New York Fashion Week.



Giovedì 7 febbraio, Ralph Lauren sfilerà alla New York Fashion Week. Il brand, tra i più importanti della moda Made in USA, è tra gli appuntamenti più attesi del calendario delle sfilate newyorkesi.



Lo scorso settembre, il designer ha celebrato i 50 anni del marchio facendo sfilare insieme le diverse linee che fanno capo al brand che porta il suo nome: Ralph Lauren Collection, Polo Ralph Lauren e Double RL.



Un viaggio tra i capi più iconici (dalle maglie ispirate al polo alle camicie preppy) che lo hanno reso uno dei nomi più amati e riconoscibili della moda americana, celebrato anche dalle celeb che negli anni lo hanno scelto per red carpet e premiere.

Come l'indimenticabile abito rosa indossato da Gwyneth Paltrow in occasione degli Oscar 1999 quando vinse il Premio di Migliro Attrice Protagonista per Shakespeare in love.

Non ci resta che attendere il 7 febbraio alle ore 10 circa (in Italia le 17) per vedere la sfilata Autunno Inverno 2019-2020.