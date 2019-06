I quadretti Vichy sono un must del guardaroba estivo: ecco i capi e gli accessori più belli, da sfoggiare con stile e freschezza



Quadretti Vichy per l’estate? Yes, please!

La stampa più fresca e bonton in assoluto, ideale su qualsiasi capo e accessorio.

In giallo e bianco su un abito chemisier da sfoggiare durante il giorno. In versione black & white su una minigonna o un blazer da portare anche di sera.



Insomma: fate dei quadretti Vichy i vostri best friend dell’estate e non sbaglierete di sicuro!

Questa fantasia nata negli anni Quaranta nella cittadina francese di Vichy (da cui deriva il nome) è diventata sinonimo di stile très chic fin da subito.



Nei decenni successivi la sua fama è stata tale da renderla una vera celeb delle stampe fashion, soprattutto grazie a “testimonial” d’eccezione come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot.



Il nuovo capitolo della stampa Vichy verrà scritto senz'altro quest’estate: con quel french touch che non guasta mai saranno infatti ovunque, dalla spiaggia al ristorante, dalla barca ai party, dal brunch all'aperitivo…

Ecco i capi e gli accessori a quadretti Vichy dell’Estate 2019 a cui non potete assolutamente rinunciare, H24!

REJINA PIO Abito midi con scollo bardot a quadretti Vichy verdi e bianchi.



Photo Credits: Mytheresa



ZARA Blazer a stampa Vichy nei colori rosso e bianco.



Photo Credits: Zara







BALENCIAGA Pantaloni a quadretti Vichy bianchi e neri.



Photo Credits: Mytheresa







PARIS TEXAS Sandali con tacco alto e stampa Vichy bianco blu.



Photo Credits: Farfetch







PS PAUL SMITH Wrap dress con fiocco in vita a stampa Vichy dai colori giallo e bianco.



Photo Credits: Farfetch







DODO BAR OR Pantaloni a culotte stampa Vichy con nappine.



Photo Credits: Mytheresa







CHRISTIAN LOUBOUTIN Scarpe con zeppa in corda a quadretti Vichy.



Photo Credits: Net-a-Porter







LOEFFLER RANDALL Borsa shopper a quadretti bianchi e rossi.



Photo Credits: Net-a-Porter







HVN Abito midi a fantasia Vichy multicolore.



Photo Credits: Farfetch







ESPRIT Sneakers a stampa Vichy nei colori rosa e bianco.



Photo Credits: Zalando







MANGO Minigonna a quadretti bianchi e gialli.



Photo Credits: Mango







MANOLO BLAHNIK Scarpe pumps a fantasia Vichy con tacco medio e inserti in cristallo.



Photo Credits: Farfetch







CORTEFIEL Abito chemisier lungo a quadretti Vichy con cintura nera.



Photo Credits: Zalando







COMME DES GARCONS Gonna lunga a ruota in stampa Vichy.



Photo Credits: Farfetch







N°21 Shorts con cintura in fantasia Vichy.



Photo Credits: Farfetch