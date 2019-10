Da indossare in total look o a piccoli tocchi: il Principe di Galles torna a dominare le tendenze di stagione. Ecco i pezzi must su cui investire questo autunno-inverno.



Chi l’avrebbe mai detto che un tessuto così classico come il Principe di Galles, da sempre associato ai look più ingessati e rigorosi, sarebbe approdato tra le grandi tendenze della stagione invernale contagiando anche il guardaroba di tutti i giorni!

Pensavate fosse un trend ormai superato? Ci spiace deludervi ma il Principe di Galles, tornato alla riscossa già da un po’, ha già invaso le nuove collezioni per l’autunno-inverno, facendo capolino anche su borse, scarpe e piccoli accessori e confermando di essere più attuale che mai.





Per l’ufficio e le occasioni formali, blazer doppiopetto, abiti midi, pencil skirt e pantaloni cropped declinati in Principe di Galles sono una vera garanzia di stile; ma anche chi ama i look più sportivi può cavalcare il trend, puntando ad esempio su una jumpsuit morbida, un paio di shorts o qualche piccolo accessorio declinato in questo tessuto così raffinato.

Anche voi avevate messo all’angolo il Principe di Galles, ma ora siete pronte a recuperare il tempo perduto? Se la risposta è si e non vedete l’ora di rispolverarlo, ecco una selezione di capi e accessori super trendy su cui potreste investire in questa stagione!





PRADA Cappotto a quadri in Principe di Galles

Credits: farfetch.com









ALTUZARRA Midi dress con spacco laterale in Principe di Galles

Credits: matchesfashion.com









VERSACE Pantaloni in Principe di Galles a gamba dritta

Credits: netaporter.com









MANGO Pencil skirt in Principe di Galles

Credits: shop.mango.com









BALENCIAGA Stivaletti con tacco alto in Principe di Galles

Credits: matchesfashion.com





TWINSET Blazer doppiopetto in Principe di Galles

Credits: twinset.com









MAX&CO. Tuta morbida in Principe di Galles

Credits: it.maxandco.com





GANNI Shorts a vita alta in Principe di Galles

Credits: matchesfashion.com





MIU MIU Cappotto lungo in lana in Principe di Galles

Credits: mytheresa.com





MAJE Pantaloni alla caviglia in Principe di Galles

Credits: it.maje.com









GUCCI Sciarpa a quadri in Principe di Galles

Credits: netaporter.com





VETEMENS Gonna a matita con i bottoni in Principe di Galles

Credits: matchesfashion.com





STELLA MCCARTNEY Pantaloni cropped in Principe di Galles

Credits: mytheresa.com





SILVIAN HEACH Gonna corta con i bottoni in Principe di Galles

Credits: silvianheach.com