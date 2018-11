Pellicce in inverno? Si, ma rigorosamente ecologiche! Ecco i modelli più glam (e caldi) del momento.



Outfit impeccabili nascosti sotto strati e strati di vestiti e creatività che rasenta lo zero: difficile sfoggiare look degni di nota durante il periodo invernale, ma pensiamo al lato positivo della faccenda: è proprio in questa stagione che possiamo tornare a indossare fluffy coat e pellicce ecologiche.

Celebrate in passerella da grandi nomi della moda che negli ultimi anni hanno fatto un passo indietro e nel rispetto dell’ambiente (e degli animali), hanno deciso di abbandonare le tradizionali pellicce e puntare su quelle realizzate esclusivamente con fibre sintetiche, cappotti fluffy e faux fur si sono guadagnati un posto d’onore nella lista dei pezzi salvavita dell’inverno, quei capi da sfoggiare ogni giorno, tutti i giorni, indipendentemente dagli impegni che si hanno in agenda.

Di giorno con jeans e stivaletti, con pantaloni cropped e sneakers o con pencil skirt e scarpe flat; di sera sopra ad abitini e gonne di ogni lunghezza per completare anche i party look più eleganti: non c’è capo che non si abbini alla perfezione alle pellicce ecologiche e visto che nessun guardaroba invernale è davvero completo senza una faux fur è meglio non perdere tempo e darsi da fare con la ricerca di qualche nuovo modello su cui investire.

Lunghe, corte, a tinta unita, dai motivi multicolor: la varietà di proposte tra cui scegliere quest’inverno è praticamente infinita. Non sapete ancora bene su cosa indirizzarvi? Ecco qualche opzione che dovreste tenere d’occhio!









GIVENCHY Pelliccia sintetica black & white

Credits: farfetch.com







FAY Ecopelliccia doppiopetto con tasche laterali

Credits: store.fay.com





SHRIMPS Cappotto di pelliccia sintetica con colletto Peter Pan e disegni colorati

Credits: matchesfashion.com





PINKO Cappotto nero in faux fur con righe colorate sulle maniche

Credits: pinko.com





ALICE + OLIVIA Cappotto rosso doppiopetto di ecopelliccia

Credits: netaporter.com





SAMSØE Φ SAMSØE Cappotto di pelliccia sintetica blu

Credits: yoox.com





MM6 MAISON MARGIELA Giacca verde oversize di pelliccia sintetica

Credits: netaporter.com





TIBI Ecopelliccia marrone con cintura in vita

Credits: modaoperandi.com





MSGM Giacca cropped rosa di ecopelliccia

Credits: matchesfashion.com





ZARA Cappotto di pelliccia sintetica con colletto a revers

Credits: zara.com





FRACOMINA Cappotto di pelliccia sintetica con cintura in vita

Credits: fracomina.it