Stampe e colori hanno la meglio sul grigiore dell'inverno: il patchwork torna di moda



Una sola stampa non può bastare: il trend del momento è il patchwork. Tornano i mix sorprendenti, le sovrapposizioni e le "pezze" che decorano jeans, maglioni e giacche. E, come vedrete, anche borse e stivaletti.

Lavorazione che vanta secoli di storia, il patchwork è letteralmente l'arte di cucire insieme tessuti diversi, dando vita a motivi geometrici fantasiosi, secondo schemi ben precisi o a fantasia. L'ispirazione non è solo folk e bohémien, ma al contempo non deriva certo dall'alta moda.



Alla base di questa tecnica c'è sempre stata la necessità di riparare dei capi o dei tessuti danneggiati, di rattoppare per garantire nuova vita.

Ma dalla pura, pratica esigenza al piacere estetico, il passo non è stato breve. Ma c'è stato. E per chi ama uno stile riconoscibile, fatto di elementi forti e abbinamenti eccentrici, sarà una tendenza da provare subito.







POLO RALPH LAUREN Piumino corto con fantasia patchwork e imbottitura calda.



Credits: Zalando.it







TORY BURCH Abito midi con cintura e stampa patchwork multicolore.



Credits: Mytheresa.com







STELLA MCCARTNEY Maxi cardigan con stampe abbinate e bottoni centrali.



Credits: Stellamccartney.com







JUNYA WATANABE Jeans scampanato con patch applicate.



Credits: Net-a-Porter.com







MARNI Borsa in pelle patchwork multicolor con tracolla a catena.



Credits: Farfetch.com







LOEWE Cappotto svasato formato da patch esagonali.



Credits: Loewe.com







ROSETTA GETTY Ankle boots patchwork in pelle scamosciata con tacco midi.



Credits: Farfetch.com







BURBERRY Sciarpa in cashmere con effetto patchwork.



Credits: Net-a-Porter.com







ZARA Minidress con stampa patchwork con punto vita arricciato.



Credits: Zara.com







MANGO Cappello da pescatore in tessuto stampa patchwork.



Credits: Mango.com