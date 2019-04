Diteci dove andrete a Pasqua e noi vi diremo come vestirvi...



Quali sono i vostri programmi per Pasqua 2019?

Se avete deciso di staccare per qualche giorno dalla routine quotidiana e concedervi una mini vacanza all'insegna del divertimento e del relax, non vi resta che fare la valigia.

Senza dimenticare naturalmente di inserire i capi giusti, ovvero quelli indispensabili per avere un look sempre favoloso.

In base alla meta, of course!

Non importa se la vostra scelta sia quella di fare, tempo permettendo, il classico picnic di Pasquetta in campagna (o anche solo un pranzo con gli amici in un agriturismo fuori città).

Oppure una toccata e fuga al mare per infilare finalmente i piedini nella sabbia (e magari, chissà, mettere anche le basi per una tintarella top).

O ancora, una gita culturale in una delle nostre splendide città d'arte.

Quello che conta è avere l'outfit perfetto per l'occasione!

Ecco i key pieces da sfoggiare per un effetto "wow".









Pasqua 2019: il look per il picnic in campagna





T-shirt con taschino IMPERIAL, gonna midi a fiori PRADA, borsa a mano CHANEL, espadrillas CASTAÑER, bracciale STROILI

Credits: imperialfashion.com, net-a-porter.com, chanel.com, stroilioro.com





Pasqua 2019: il look per il pranzo in riva al mare





Jeans cropped EVE DENIM, cardigan a righe OLTRE, bikini CALZEDONIA, mocassini TIMBERLAND, borsa a secchiello JW ANDERSON

Credits: net-a-porter.com, oltre.com, it.calzedonia.com, timberland.it





Pasqua 2019: il look per la gita in una città d'arte





Parka in denim MAX&CO., jogger pants SISLEY, sneakers ADIDAS, borsa STRATHBERRY X ALANA HADID, occhiali da sole LIU JO EYEWEAR

Credits: it.maxandco.com, it.sisley.com, adidas.it, strathberry.com, liujo.com





In apertura: immagini dei lookbook di Mango, Zara e Mimì a la Mer