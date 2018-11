Allure Seventies e tocco cool: sono i nuovi cult di stagione!

Con quel tocco seventies a cui è difficile resistere e quell'allure disinvolta ma chic, i pantaloni in velluto a coste ci hanno colpito al cuore e sono entrati dritti dritti nella rosa dei capi must have di stagione.

Da indossare su un completo, con il loro blazer in coordinato, per un risultato più elegante e formale. Ma anche da soli, con camicie e camicette di ogni sorta e genere.

I colori da scegliere per l'autunno 2018? Se è il vostro primo paio, non potete che puntare sulle tonalità più rappresentative di questo modello, ossia la gamma dei marroni e dei rossi più caldi della palette. Dal color cioccolato al tabacco, fino alla nuance cognac, senza dimenticare il ruggine e l'intenso burgundy.

Se invece siete delle "veterane" dei corduroy trousers, sbizzarritevi e spaziate sulle tinte più insolite e originali: dal rosa antico al blu cielo, dal verde smeraldo al rosso ciliegia, a voi la scelta.

Ecco la nostra selezione con le varianti da non lasciarsi scappare!













Dalla silhouette flared ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com





In velluto rosa antico (delle nuance must di stagione!) ALEXACHUNG

Credits: net-a-porter.com





Avorio con maxi tasche VICTORIA, VICTORIA BECKHAM

Credits: net-a-porter.com





Con risvolto alla caviglia ULLA JOHNSON

Credits: net-a-porter.com





In velluto azzurro cielo SANDY LIANG

Credits: net-a-porter.com





Cropped pants ISABEL MARANT

Credits: mytheresa.com





A palazzo GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND

Credits: net-a-porter.com





In velluto grigio BRUNELLO CUCINELLI

Credits: mytheresa.com





Color cognac MANGO

Credits: shopmango.com





Culotte pants verde bosco & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Rosa pastello GRLFRND

Credits: mytheresa.com





Culotte color tabacco SEE BY CHLOÉ

Credits: yoox.com





Rosa con zip PRIMARK

Credits: primark.com





Rosso rubino SUNCOO

Credits: suncoo-paris.com





Pantaloni ampi ZARA

Credits: zara.com