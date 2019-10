I pantaloni a vita alta tornano a conquistarci anche nella stagione autunno-inverno: ecco le versioni più cool da non lasciarsi scappare



Le fan dei pantaloni a vita alta possono dormire sonni tranquilli. Almeno per la stagione autunno-inverno 2019 possiamo garantirvi che non ci sono altri modelli in grado di spodestarli dal ruolo di must have assoluto.

Perchè li amiamo così tanto? Semplice, sono eleganti e slanciano la figura alla perfezione. Inoltre ci permettono di indossare al meglio un altro grande trend di stagione: bluse e pullover cropped. Meglio di così!

Le varianti disponibili poi sono talmente tante, sia in termini di silhouette che di colori e texture, che non farete fatica a trovare quella più adatta al vostro stile.

Per facilitarvi il compito, abbiamo racchiuso in una selezione i nostri high waist pants preferiti: skinny o a palazzo, lunghi o alla caviglia, con bottoni gioiello o con cintura stretta in vita, a tinta unita o declinati su fantasie grafiche come pied de poule e check.

Scommettiamo che vi verrà voglia di riempire l'armadio?





Pantaloni in velluto a coste AKRIS

Credits: net-a-porter.com





Jeans a vita alta CHRISTOPHER KANE

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni in tweed ETRO

Credits: mytheresa.com





Pantaloni flare GIVENCHY

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni in cady JOSEPH

Credits: mytheresa.com





Pantaloni bianchi con risvolto alla caviglia MANGO

Credits: shop.mango.com





Pantaloni con cintura IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Pantaloni manlike VICTORIA VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com





Pantaloni con bottoni gioiello WEILI ZHENG

Credits: weilizheng.com





Pantaloni stampa check SILVIAN HEACH

Credits: silvianheach.com





Pantaloni a gamba dritta CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni in satin con fiocco MARELLA

Credits: it.marella.com





Pantaloni di pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Pantaloni in pied de poule A.P.C.

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni in velluto ricamato DIANE VON FURSTENBERG

Credits: mytheresa.com





Cropped pants di velluto a coste H&M

Credits: hm.com





Pantaloni con cintura SÉZANE

Credits: sezane.com





In apertura immagini del lookbook di Sézane